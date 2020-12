¡Que no te mientan! en Best Buy no hay liquidaciones a pesar del cierre

Luego de darse a conocer la salida de la cadena de tiendas Best Buy en México, se anunció una venta especial con descuentos por liquidación, sin embargo, lo cierto es que dichas ofertas existen de manera engañosa, ya que muchos de los productos puestos en descuento cuentan con descuentos mínimos que no marcan la gran diferencia.

A pesar de que a través de su sitio web, Best Buy anunció descuentos importantes en artículos seleccionados, lo cierto es que al momento de comparar dichas ofertas, se pudo comprobar que el precio ya con las ofertas mencionadas de supuesta liquidación, son similares a las de otras tiendas en línea que ofrecen los mismos productos e incluso algunos de ellos sin alguna oferta especial.

De esta manera, Best Buy a pocas semanas de salir del mercado mexicano busca cerrar con cifras importantes de ventas, lo cierto es que a través de su sitio web las ofertas no han podido ser comprobadas a tal grado que otras empresas como Amazon, Liverpool, Mercado Libre, entre otras, mantienen las preferencias al momento de comprar artículos en internet.

¿Cuáles son las supuestas ofertas de Best Buy?

Dentro de los productos destacados en los que mayor diferencia entre precios en distintas plataformas existió, se encuentran pantallas, consolas de videojuego, tablets y accesorios portátiles para computadoras y PC.

Pantalla Sony 4k UHD

Este producto en Best Buy ofrece un descuento de 6 mil 500 pesos, pues de un precio original de 24 mil 999 se rebajó a 18 mil 499. Sin embargo, al comparar el producto en otros sitios que también lo ponen a la venta, destaca el precio más bajo en Amazon, en donde la pantalla tiene un costo final de 16 mil 999 pesos.

Tablet Samsung Galaxy S6 Lite

Otro de los productos que pese a tener un buen descuento, los consumidores han optado por comprar en otros sitios. Pues en Best Buy el precio de oferta es de 9 mil 999 pesos. En contraste, en tiendas como Amazon, el precio fue considerablemente más bajo alcanzando los 8 mil 499 pesos.

Consola Nintendo Switch 1.1

Es el único producto en esta lista en el que no existieron grandes diferencias en cuanto a precios al ser comparados entre Best Buy, Amazon y Liverpool. Pues la consola tiene un precio de 8 mil 499 pesos en la primera de estas opciones. Siendo incluso más cara que en Liverpool, en donde se vende hasta en 9 mil 999 pesos, mientras que en Amazon se puede adquirir por la misma cantidad que en Best Buy.