Sáhara.- El Frente Polisario asegura que la "guerra de liberación nacional no se detendrá hasta acabar con la ocupación"

El dirigente del Frente Polisario, Bachir Mustafá Sayed, ha asegurado este miércoles que la "guerra de liberación nacional" busca "expulsar al ocupante" y "no se detendrá" hasta que logre su propósito.

En una serie de declaraciones, ha señalado que la fecha del 13 de noviembre supuso "un punto de inflexión total en la lucha nacional saharaui", algo que se ha visto plasmado "en las operaciones del Ejército de Liberación Popular Saharaui y la movilización general de los saharauis en apoyo a la decisión del Frente Polisario de reanudar la lucha armada".

Así, ha recalcado que la "nueva lógica de guerra tiene todas las razones de éxito y se ve reforzada por la experiencia pasada de nuestra respuesta de buena fe con los esfuerzos internacionales de paz", según ha informado el Servicio de Prensa Saharaui.

Además, ha manifestado que la "guerra de liberación nacional" ha vuelto por la "brecha ilegal del paso de Guerguerat y la violación marroquí del alto el fuego, así como debido a la indiferencia de la ONU pese a los indicios de una guerra inminente".

"La decisión del Frente Polisario de poner fin al alto el fuego firmado con Marruecos no fue una sorpresa, ya que fue antecedida por varios indicios y advertencias hechas a Naciones Unidas, incluida la decisión tomada por el último congreso sobre la no participación en ningún proceso político futuro que no tenga como base las decisiones de la legalidad internacional sobre el Sáhara Occidental", ha aseverado antes de recalcar la importancia de "un cambio de postura de la comunidad internacional hacia las violaciones y obstáculos impuestos por la parte marroquí".

Sayed ha vuelto a recordar que "Marruecos es el único responsable de la situación actual" y ha acusado a la ONU de "no tomarse en serio ni mostrar compromiso alguno con la implantación de su plan de paz".

"Consideramos que cualquier implicación futura en la solución pacífica del conflicto será bajo la nueva lógica de guerra saharaui, basada en el principio de entrar en negociaciones mientras continúe la guerra de liberación, y con la única condición de poner fin de la ocupación marroquí para que haya una tregua", ha remachado.

UN PASO "ILEGAL"

El Frente Polisario, que considera "ilegal" el paso de Guerguerat –situado en la zona suroeste del Sáhara Occidental y fronterizo con Mauritania–, afirmó que las acciones de Rabat el pasado 13 de noviembre suponían una declaración de guerra y dio por roto el alto el fuego pactado en 1991.

Los incidentes son los de mayor gravedad desde 2016, cuando Marruecos inició unas obras de remodelación y asfaltado de una carretera en territorio formalmente bajo control del Polisario. Tanto Marruecos como los saharauis enviaron fuerzas armadas a la zona, si bien se retiraron tras la intervención de la ONU para evitar una escalada.

Guerguerat se encuentra bajo control de Marruecos y es el principal puesto fronterizo con Mauritania. Rabat considera la zona entre el puesto y la frontera con Mauritania como 'tierra de nadie', mientras que el Frente Polisario lo considera territorio propio y dice que así lo recoge el acuerdo de alto el fuego firmado por ambas partes en 1991.