Desconecta.- Esta mujer, con unas copas de más, pone en práctica un truco para pelar huevos cocidos con hilarante resultado

MADRID, 3 dic. (EDIZIONES)

Después de haberse bebido dos botellas de vino, Melinda Friend, de 42 años, de Brookhaven, Mississippi, se dispuso a pelar huevos cocidos y a grabar el proceso en vídeo.

En las imágenes se escucha a Melinda decir que odia pelar huevos cocidos y explica que su intención es poner en práctica un método de pelar huevos que consiste en quebrar la cáscara por los extremos, retirar una pizca de la cáscara y soplar por uno de los extremos.

"Nunca en mi vida me he tomado dos botellas de vino, pero tengo que enseñaros esto porque es lo más divertido que he hecho nunca", dijo.

Siguiendo este método, la achispada Melinda logró con éxito su propósito.

Melinda dijo: "Tenía tantos huevos que pelar que decidí probar algo diferente".

"Una vez que se enfriaron, los hice girar en una olla para romperlos un poco, luego pellizqué la parte superior y la inferior y soplé los huevos".