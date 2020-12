Fútbol.- El Atlético de Madrid exige una investigación ante las "graves acusaciones" de Antiviolencia

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid ha exigido este jueves una investigación ante las acusaciones recibidas por la Comisión contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que ha propuesto una sanción de 350.000 euros para el club rojiblanco por "reiterados incumplimientos" en las medidas de control de acceso y un exceso de aforo en el fondo sur del Wanda Metropolitano.

El club presidido por Enrique Cerezo considera que son "graves acusaciones" y que la propuesta de sanción es "arbitraria, injustificada y totalmente desproporcionada".

"La nota emitida por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia, y la Intolerancia en el Deporte está llena de generalidades, no hace referencia a ningún partido específico, no aporta ningún dato concreto y, sorprendentemente, se realiza una propuesta de sanción hoy 3 de diciembre de 2020 cuando ya han pasado nueve meses en los que no se ha celebrado ningún partido con espectadores en el Wanda Metropolitano", añade el Atlético de Madrid.

"Curiosamente las otras dos sanciones propuestas a otros dos clubes a las que se hace mención en la misma nota emitida, describen en detalle hechos concretos acontecidos en las últimas semanas, facilitando el día exacto y la descripción detallada de los hechos. En el caso de la acusación al Atlético de Madrid, sorprende que no se aporte ninguno de estos datos, como habitualmente hace la Comisión Antiviolencia, y solo se habla de manera genérica", indica el club rojiblanco.

El Atlético de Madrid ha hecho públicas las cifras de espectadores que ocuparon la grada de animación durante los encuentros de la temporada pasada y solamente ante el Real Madrid se alcanzó un 94% de ocupación, siendo la media entre el 50-60% en datos ofrecidos por el club madrileño.

"Se acusa al Atlético de Madrid de haber incurrido en un exceso de aforo en la grada de fondo sur, en concreto en la grada de animación. El club afirma rotundamente que nunca se ha producido un exceso de aforo en ningún partido celebrado en el Wanda Metropolitano, ni en la grada de animación ni en ninguna otra zona del estadio", apuntan.

"Así lo demuestran los datos de la asistencia real de espectadores en cada uno de los 18 partidos celebrados con espectadores durante la última temporada 19-20, hasta que estalló la pandemia", y que adjuntó en su comunicado, datos que proceden del sistema informático de control de accesos gestionado por La Liga y "demuestran que en ninguno de estos 18 partidos disputados con público en el Wanda, la asistencia real de espectadores a dicha zona del estadio superó el 95% de ocupación"

"Evidentemente, en todos los partidos disputados en el Wanda Metropolitano desde su inauguración en septiembre de 2017, se ha respetado estrictamente el aforo del estadio y nunca se ha producido un exceso de aforo, como falsamente afirma la nota de prensa emitida por la Comisión Antiviolencia que habla de reiterados incumplimientos", sentencia el Atlético.

Además, el club rechaza que se haya ocupado las vías de evacuación en la grada de animación. "Como cualquier club que cuenta con una grada de animación, en estas zonas del estadio en las que los aficionados suelen estar de pie es más complejo mantener en todo momento las escaleras totalmente despejadas. En el caso del Wanda Metropolitano, en ocasiones ha habido dificultades únicamente en las dos escaleras centrales y en momentos puntuales de determinados partidos".

"No obstante, el Atlético de Madrid ha establecido recurrentemente los dispositivos de seguridad adecuados para eliminar o minimizar estas situaciones, tomando las medidas adecuadas. Así lo demuestra el hecho de que únicamente en 3 de los 18 partidos disputados la pasada temporada 19-20 ha sido reflejado en el acta oficial del partido emitida por el Coordinador de Seguridad de la Policía Nacional alguna referencia o incidencia con respecto a estas escaleras", añade.

"Por tanto, el Atlético de Madrid rechaza rotundamente las acusaciones vertidas por la Comisión Antiviolencia, recurrirá de inmediato la sanción propuesta y llegará a cuantas instancias judiciales sean precisas (…) es evidente que la acusación que ahora emite la Comisión Antiviolencia en relación a las vías de ocupación no se ajusta a la realidad, y se exagera y generaliza incomprensiblemente", sentencia el Atlético de Madrid, que niega que se ha producido "riesgo de ninguna clase, ni siquiera en los partidos de mayor afluencia de público".