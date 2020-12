Fútbol.- El ministro del Interior de Francia critica la "dignidad selectiva" de Griezmann y Mbappé

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, ha criticado este jueves los comentarios realizados por los internacionales de su país Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, quienes habían cuestionado la "violencia policial" en la detención de un productor musical negro a finales del mes pasado.

Griezmann escribió en las redes sociales que le "dolía Francia" tras conocer la noticia y Mbappé pidió "STOP racismo" en su cuenta oficial de Instagram. Al ministro galo no le han gustado estos comentarios y recordó que no vio escribir a los futbolistas después de que 98 policías terminasen heridos el pasado sábado.

"Me duele Francia cuando no escucho ninguna reacción de futbolistas millonarios sobre los 98 policías heridos el sábado", indicó Gérald Darmanin tras el suceso. "Algunos en este país tienen la dignidad selectiva", apuntó en declaraciones a la emisora RTL al ser cuestionado por las reacciones de los jugadores del Barça y el Paris Saint-Germain, aunque no mencionó sus nombres.

El ministro explicó que los agentes que provocaron aquella violenta detención han sido expulsados del cuerpo por su comportamiento "desproporcionado e incalificable". Los agentes fueron imputados el pasado lunes y dos de ellos han sido encarcelados.