Obama, Bush y Clinton se ofrecen para recibir la vacuna Covid-19

Los ex presidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton se ofrecieron para aplicarse la vacuna Covid-19 ante las cámaras de televisión; esto, en un esfuerzo por aumentar la confianza del público en la seguridad de la vacuna, informó CNN.

En una entrevista con SiriusXM, que se transmitirá este jueves, Obama dijo que no tendría ninguna preocupación por aplicarse la vacuna si está aprobada y el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, la considera segura.

"En la gente como Anthony Fauci, a quien conozco y con quien he trabajado, confío completamente", dijo Obama. "Así que, si Anthony Fauci me dice que esta vacuna es segura, voy a tomarla".

"Les prometo que haya vacunas para personas que están menos en riesgo, la tomaré", dijo Obama y añadió: "Puedo tomarla en televisión o grabarlo, sólo para que la gente sepa que confío en la ciencia, y lo que no confío es en contagiarme de Covid", agregó.

Bush y Clinton también están a bordo, según CNN, con el jefe de personal de Bush diciéndole a la cadena que Bush "con mucho" se vacunaría con la cámara.

"El presidente Clinton definitivamente tomará una vacuna tan pronto como esté disponible para él, sobre la base de las prioridades determinadas por los funcionarios de salud pública. Y lo hará en un entorno público si ayuda a instar a todos los estadounidenses a hacer lo mismo", dijo el secretario de prensa de Clinton, Angel Urena.

CNN dice que se ha puesto en contacto con los representantes del ex presidente Jimmy Carter, de 96 años, para ver si estaría dispuesto a tomar la vacuna en la cámara.

El presidente Donald Trump no ha emitido comunicación al respecto; sin embargo, su hija y asesora, Ivanka Trump, señaló que estaría dispuesta a sumarse a la iniciativa.

I applaud these pronouncements to help assure the public that the vaccine is safe and effective.

My offer holds to do the same. https://t.co/CXswL8eaWg

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 3, 2020