Celebraciones navideñas en CDMX deberán ser con máximo 10 personas

Por el incremento en contagios, hospitalizaciones y defunciones por Covid-19, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer un programa de Navidad en el cual se contempla que las celebraciones deberán ser con máximo 10 personas.

Sin tapabocas no hay viaje: Uber se preocupa por ti y por todos Uber implementa selfie para confirmar que usuarios porten tapabocas y, de este modo, reafirma su liderazgo en cuanto a seguridad en su categoría

"Tuvimos una muy buena reunión con los 16 alcaldes y alcaldesas y están trabajando también de manera conjunta en esto. Se van a posponer las ferias y las romerías y las celebraciones deberán ser reducidas a 10 personas", dijo en video conferencia de prensa.

Asimismo, informó sobre la implementación de protocolos sanitarios en zonas de alta afluencia como:

Centro Histórico

Alameda Central

Madero

Estaciones de Metro

Zonas comerciales

Tianguis y mercados

Además, se instalarán filtros para dosificar la entrada de personas en el primer cuadro de la ciudad, la Central de Abasto y en las tiendas y centros comerciales que lo requieran.

En este último punto, llamó a evitar congregaciones para comprar obsequios: "No abarrotemos las tiendas de regalos de Navidad, es mejor regalar amor, regalar cariño; a que no tengamos posadas, a que no hagamos las grandes fiestas; y ya habrá momento de celebrar, abrazarnos, de regresar a los grandes conciertos en el Zócalo".

Llamado del presidente de la República y la jefa de gobierno

Si no tenemos nada verdaderamente importante, no salir a la calle Si hay necesidad de salir, guardar la sana distancia Comuniquémonos por teléfono o por videollamadas con nuestros familiares y amigos Estemos sólo los que habitamos la misma casa No hagamos fiestas ni reuniones con familiares o amigos Si presentamos síntomas como dolor de cabeza, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo, habla de inmediato para recibir atención médica al 55 56 58 11 11 en la Ciudad de México y al 911, en todo el país. Si presentas síntomas, procura hacerte una prueba en los kioscos que se instalaron en todo el país Acude pronto a la clínica, centro de salud o al hospital más cercano para atenderte, no te esperes, sobre todo si padeces enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión u obesidad Dejemos los regalos de Navidad para otro momento, recuerda regala afecto, cariño, amor, no lo compres Vamos a ampliar el número de camas, equipos, doctores, enfermeras para que a nadie le falte la atención médica y de calidad.

TE RECOMENDAMOS: