Comunidad LGBT+ de Oaxaca exige justicia para Geovanna y Sherlyn

En Oaxaca, tras el asesinato de Geovanna Angulo Ramos, mujer trans y Carlos “N” conocido como Sherlyn, la comunidad LGBT+ y familiares salieron en marcha de la fuente de las Ocho Regiones hacia el Zócalo de la capital oaxaqueña, para exigir justicia por su asesinato así como para todos los demás casos que siguen sin ser investigados por la Fiscalía de Oaxaca.

En el caso de Geovanna, luego de que sus familiares denunciaron su desaparición el pasado 25 de noviembre en la comunidad de San Agustín Etla, y tras la emisión de la ficha de búsqueda por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la Fiscalía General de Oaxaca, su cuerpo fue localizado la mañana del 1 de diciembre en una barranca en Santiago Suchilquitongo, municipio de los Valles Centrales de Oaxaca.

En otro hecho, Carlos “N”, conocido dentro de la comunidad lésbico-gay como Sherlyn, propietario de una estética ubicado en la calle Montes de Oca de la colonia Santa María, del barrio del Ex-Marquesado en la capital oaxaqueña, fue asesinado a balazos cerca de su negocio la noche del 1 de diciembre.

Karla Hernández, representante del Colectivo Regional Trans Oaxaca, aseguró que estaban devastadas por estos crímenes de odio.

"No queremos que se queden en una carpeta, por eso estamos demandando a la Fiscalía que se esclarezcan estos casos, porque no son aislados, hay muchos que no han sido investigados".

Lamentó que la comunidad trans esté siendo vulnerada y asesinada.

"Queremos que estas muertes no queden impunes, nos duele en el alma que se hayan ido así, por eso alzamos la voz, porque somos una comunidad y todos merecemos respeto y protección de las autoridades para que ya no haya ni una muerta más sean del género que sean", manifestó.

