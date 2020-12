Fútbol/Primera.- Previa del Cádiz CF - FC Barcelona

El Cádiz busca recuperar el Carranza ante un Barça necesitado

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El Cádiz CF recibe este sábado al FC Barcelona (21.00) en el Ramón de Carranza, en la jornada 12 de LaLiga Santander, con la intención de ganar en su feudo vacío de alma y afianzarse en la zona alta, a costa de un Barça necesitado que no puede permitirse ya el lujo de perder puntos por el camino.

La buena temporada que está haciendo el Cádiz en su regreso a Primera podría ser enorme si ganaran en casa, algo que no han hecho en los cinco partidos jugados en el Carranza. La falta de su público, de su incansable afición, puede estar pesando en un Cádiz que, aún así, es sexto en la tabla.

Tienen dos partidos jugados más que el Barça, sí, pero los gaditanos suman ahora un punto más. Escenario idóneo, aunque ese no ganar en casa –suman tres derrotas y dos empates– es un punto negro, un 'pero' enorme', a su hazaña.

Enfrente estará un Barça que va mejorando y que viene de mostrar una muy buena cara, como en todo el arranque de competición europea, en la Liga de Campeones. Una cara que quieren poner también en una Liga donde acumulan tropiezos y donde, según su técnico Ronald Koeman, no pueden permitirse ya más fallos, por lo menos, hasta final de año.

La última visita del Barça a un estadio histórico como el Carranza fue en diciembre de 2005. Hace casi 16 años de aquel 1-3 donde estaba Messi, que asistió a Samuel Eto'o en el tercer gol, y donde Henrik Larsson, ahora tercer técnico, jugó entrando desde el banquillo. El Cádiz, además, no gana al Barça en casa desde 1991, con tres derrotas consecutivas en los últimos duelos.

Los gaditanos, para intentar cambiar esta dinámica, tendrán dos bajas de importancia para este partido, como la del centrocampista Salvi, imprescindible hasta ahora para Álvaro Cervera, y el delantero 'Choco' Lozano, que ha contraído el coronavirus y está aislado del resto del grupo.

Por contra, el técnico recupera a un Álvaro Negredo que está entrenando bien y listo para volver al once inicial, o bien para ser un as en la manga si el partido no va por el plan previsto por Cervera.

En el Barça, Ronald Koeman también tiene a un jugador de vuelta, el central uruguayo Ronald Araújo, con el alta médica tras recuperarse de su lesión en el muslo. Quizá no esté para ser titular, por lo que el canterano Óscar Mingueza podría seguir siendo la pareja de Clément Lenglet.

Respecto al último partido en la 'Champions', regresan Leo Messi, Marc-André Ter Stegen y Philippe Coutinho a la convocatoria, y podrían estar los tres en el once inicial para aprovechar ese descanso.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

CÁDIZ CF: Ledesma; Carcelen, Fali, Marcos Mauro, Pacha Espino; Garrido, Jonsson; Perea, Álex Fernández, Jairo; y Negredo.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Pedri, Messi, Coutinho; y Griezmann.

–ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano).

–ESTADIO: Ramón de Carranza.

–HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.