Implementarán QR en transporte de CDMX para rastrear casos Covid

A fin de identificar casos de coronavirus y evitar contagios, el Gobierno de la Ciudad de México anunció este viernes la ampliación del uso del código QR -que actualmente se utiliza en espacios cerrados- al transporte público.

Aprende a proteger tus aparatos electrónicos en casa Las variaciones de voltaje son más comunes de lo que podrías pensar, por eso hay que tomar medidas para evitar que tus flamantes compras del Buen Fin se estropeen.

En rueda de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que será a partir de la próxima semana cuando se implementará la medida, la cual 'ha sido my útil en ciudades como Tokio o en ciudades de China'.

De acuerdo con la mandataria capitalina, en una primera fase, la implementación será al interior de vagones del Metro y unidades de trolebuses, RTP y Metrobús. En la segunda fase se intensificará su uso en el transporte concesionado.

Aclaró que esta medida no es obligatoria, pero sí se pedirá a los operadores que coloquen el QR en un lugar visible para apoyar a reducir las hospitalizaciones por Covid-19 que últimamente han aumentado en la capital.

"No es obligatorio, no es que no se va a dejar subir a alguien si no tienen teléfono celular, pero sí se va a colocar en un lugar y recuerden que es para beneficio de los que usan el transporte público, de esta manera van a poder saber en algún momento, a través de su propio teléfono celular, si es que estuvieron en contacto con alguien positivo", acotó.

Otras medidas en el transporte

Sheinbaum Pardo indicó que otras acciones que se tomarán a partir de la próxima semana en el transporte público, serán:

Uso riguroso del cubrebocas

Orientación a guardar silencio

Sanitización constante de las unidades

Este viernes, la jefa de gobierno determinó que la CDMX continua en semáforo naranja al límite; sin embargo, hizo un llamado a la población para mantenerse en casa y salir lo menos posible.

Del 26 de noviembre al 03 de diciembre pasamos de 3,632 camas ocupadas a tres mil 917. Es decir, un aumento de 285 camas en los últimos siete días, aunque en los últimos dos días se ha estabilizado. En este mismo periodo, la ocupación hospitalaria pasó de 52% a 56%.

TE RECOMENDAMOS: