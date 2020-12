Fútbol.- Julen Lopetegui: "Hemos dominado de manera continua al Real Madrid"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, explicó este sábado que su equipo no mereció perder ante el Real Madrid, después de dominar en la segunda parte al Real Madrid pero no encontrar el gol que sí tuvo el cuadro blanco para llevarse el 0-1 del Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada 12 de LaLiga Santander.

"La valoración del partido es negativa porque hemos perdido. En la primera parte el partido ha estado parejo, ellos con alguna ocasión más clara más por pérdidas nuestras. Luego poco a poco el partido se ha ido equilibrando, y cuando mejor estábamos hemos recibido el gol, una acción que podíamos haber evitado", dijo.

El técnico del cuadro andaluz destacó la mejoría de su equipo en el segundo tiempo. "El equipo ha hecho un esfuerzo grande, hemos dominado de manera continua al Real Madrid. Nos ha faltado claridad en la fase final y no hemos marcado, merecíamos no perder pero no ha llegado nuestro gol", afirmó.

"Nos ha faltado la eficacia y un poco de claridad. En la segunda parte hemos estado por encima del Madrid y hemos merecido un punto al menos pero lo único que vale es la efectividad", añadió, antes de referirse a una temporada complicada por el coronavirus y la acumulación de partidos.

"La gestión de los entrenadores es una situación límite, con la Champions, es lo que toca, hay que adaptarse. Nos están pasando muchas cosas pero esperamos recuperar efectivos. Entre el covid y la condensación del calendario, y de dónde viene nuestro equipo, el que menos ha descansado, tenemos que buscar soluciones", explicó.