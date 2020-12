Fútbol.- Koeman: "Si no mejoramos nuestra actitud, no se puede decir nada más"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, criticó la "actitud" de sus jugadores tras la derrota ante el Cádiz (2-1) en la duodécima jornada de Liga y aseguró que si no mejoran su concentración en el campo, "no se puede decir nada más".

"Es un paso atrás gigante en nuestras posibilidades de luchar por la Liga. He terminado muy decepcionado, tengo que aceptarlo y hay que seguir, pero una distancia de 12 puntos con el Atlético, que es un equipo muy fuerte, es muchísima", indicó Koeman ante los medios.

"Hay que seguir porque tenemos muchos partidos por delante pero es verdad que si no mejoramos nuestras acitud -y nuestros altibajos fuera de casa- no se puede decir nada más. Aquí perdemos y ganamos todos juntos, sabemos perfectamente que no hemos estado lo suficientente bien esta noche. Lo reococemos y lo aceptamos", insistió.

"Como he dicho antes tenemos altibajos en nuestros partidos, en nuestra actitud, aunque en principio sea buena, pero hay momentos que no lo es. Por ejemplo, al entrar en una jugada al contrario si entramos fuerte o dejamos espacios. Esa es la diferencia. Cuando no tenemos balón fallamos bastante. Esto es una actitud de todo el equipo", aclaró.

Además, el neeerlandés dijo que analizarán "dónde" han fallado. "Lo haremos para mejorar, la parte de ataque hemos creado bastantes oportunidades, después del 2-1 hemos tenido tres, cuatro o cinco oportunidaes buenas de marcar, pero su portero ha estado fenomenal en el día de hoy", apuntó.

"En partidos fuera de casa se nos ponen por delante en el marcador y así es más complicado. No tenemos espacios para jugar y además, y esto tenemos que saberlo, encajamos goles que no podría pensar en encajar en otros equipos que he entrenado. Es dificilísimo de explicar, puede ser porque falta concentración, nos faltó agresividad, pero no es fácil de explicar cómo hemos encajado el segundo gol", sentenció.