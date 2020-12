Fútbol.- Ocampos: "Tuvieron una, la metieron y se llevaron la victoria"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El jugador del Sevilla FC Lucas Ocampos lamentó la derrota ante el Real Madrid (0-1) en un partido de la duodécima jornada de la Liga Santander y aseguró que ellos "tuvieron una (ocasión), la metieron y se llevaron la victoria".

"Nos queda un sabor amargo, fue un partido muy igualado, ellos tuvieron una, la metieron y se llevaron la victoria. Llegaban a nuestra portería pero sin peligro, la única ocasión fue un rechazo de Bono y luego el gol. Pero ya sabemos lo que pasa con estos equipos", analizó Ocampos en declaraciones a Movistar.

"A estos equipos no les puedes dar ventaja. Ellos se cerraban bien, defendían bien y por momentos no teníamos espacios. No nos queda otra que seguir trabajando porque esto es muy largo", manifestó el argentino de 26 años.

"Estaba la posibilidad de que el Real Madrid hiciese este planteamiento, y así fue, se llevan los tres puntos y no sé si nosotros nos merecíamos algo más. Pero ya está, no queda otra, no hay nada que reprocharnos", finalizó.