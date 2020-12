Fútbol.- Zidane: "Las críticas no van a cambiar pase lo que pase"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, tiene claro que "las críticas no van a cambiar pase lo que pase" tras la victoria contra el Sevilla (0-1) en la duodécima jornada de Liga y subrayó la "importancia" que tiene ganar a un equipo "tan difícil en su estadio".

"Son tres puntos importantísimos para nosotros, pero más allá de los tres puntos es el partido que hicimos desde el minuto 1 hasta el final. Sufrimos un poco pero hemos hecho una gran primera parte con ocasiones. Es un triunfo merecido ante un rival muy bueno que sabemos que en cualquier momento te mete en dificultades. Estamos contentos", indicó en rueda de prensa.

Preguntado por los cambios ya que sólo utilizó una sustitución, Zidane explicó que no movió más el banquillo "porque el equipo estaba bien". "Quería seguir (con los que estaban). "Es importante para el partido que viene, era importante sumar, hacer un buen partido en un campo complicado y hoy tenemos que disfrutar y estar contentos. Trabajar y pensar en lo que viene ahora", afirmó.

"Mi equipo tiene carácter, no pienso lo mismo (solo hay motivación contra grandes rivales), pero es verdad que hay momentos que -jugando cada tres días y muchos partidos-, de vez en cuando nos cuesta. Al final siempre no va a pasar esto. No paramos nunca, la importancia es ahora, recuperar y todos los partidos deben ser importantes para nosotros", añadió.

"De vez en cuando tenemos dificultades y sabemos por qué es. Cuando arreglemos algunas cosas seremos muy competitivos como hoy y seremos un equipo difícil de ganar. Hay que estar contentos de las ocasiones que creamos en la primera parte, poco a poco vamos recuperando confianza, el juego y un poco de todo", apuntó Zidane.

"Tenemos que tener tranquilidad y seguir con lo que hicimos hoy: interpretar muy bien el partido. El fútbol es así y hay que sufrir porque hay un rival enfrente y luego tenemos que confiar en lo que hacemos. Tenemos que felicitar a los jugadores porque no es fácil ganar al Sevilla en su campo", admitió.

Por último, Zidane dijo que no está preocupado por las críticas y ya sabe cómo funciona todo esto. "Esto es así, no va a cambiar mucho, sabemos que cuando no lo haces bien va a haber críticas. Hoy hay que pensar en positivo, lo que hicimos, estamos contentos y nada más. Seguir intentando mantener la regularidad y es lo que vamos a intentar buscar. Las críticas no van a cambiar pase lo que pase", finalizó.