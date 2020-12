Aumentan fiestas en la CDMX pese al llamado a quedarse en casa

De septiembre a noviembre, las quejas por la realización de fiestas o reuniones en la CDMX se han incrementado y durante diciembre podrían duplicarse, reportó la Procuraduría Social (Prosoc).

En septiembre, la Prosoc tenía registradas mil 329 reportes por reuniones o fiestas y al 30 de noviembre ya sumaban mil 698, es decir, un incremento de 27% y en promedio cuatro reportes al día.

En tanto, los primeros cinco días de diciembre se recibieron 48 quejas porque algunos vecinos hicieron fiestas o reuniones, esto es, un promedio de 10 al día.

Al respecto, la procuradora social, Patricia Ruiz Anchondo, recordó que la mayor parte de las quejas que han recibido durante la pandemia es por la realización de fiestas. Del 31 de marzo al 5 de diciembre recibieron tres mil 636 reportes, de los cuales el 48% fue por fiestas o reuniones.

Cualquier fiesta puede aumentar el riesgo de contagios. / Captura de pantalla Domingueri

“Los contagios no se han detenido porque la gente no ha dejado de reunirse. Al reunirse en un condominio la gente está poniendo en riesgo la salud de su comunidad, por eso es importante que no lo hagan. Estamos en diciembre, sabemos que los mexicanos somos muy dados a festejar en familia, sí hagámoslo en la familia pequeña, no en la grande: cada quien es sus casas y protejamos a nuestros padres y abuelos, y que cada quien en sus casas haga un pequeño festejo”, refirió la funcionaria.

Las alcaldías con más reportes ante la Prosoc son: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Si los vecinos lo solicitan, policías podrían ingresar a las unidades habitacionales para detener las fiestas.

“Las Administraciones y Comités de Vigilancia de las unidades habitacionales y condominios deberán permitir el acceso a las autoridades correspondientes para conminar a dejar de realizar las actividades que incumplan las medidas sanitarias, siempre que así lo soliciten las y los vecinos. La omisión de esta disposición se sancionará por la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en los términos de la ley en la materia”, precisa la Gaceta Oficial de la CDMX.

Quédate en casa

Este viernes 4 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, invitaron a las personas a no hacer fiestas o reuniones durante esta temporada.

Asimismo, la CDMX prohibió que se coloquen pistas de hielo o stands para que las personas se saquen fotografías con Santa Claus o los Reyes Magos.

“Los restaurantes y establecimientos que tienen como giro la venta de alimentos preparados, centros y plazas comerciales, centros de convenciones, así como tiendas departamentales, no podrán realizar eventos, ni colocar pistas de hielo, stands o foros de fotografías con Santa Claus o Reyes Magos, así como cualquier otra actividad relacionada con las festividades decembrinas, que implique la concentración de personas”, detalla la Gaceta Oficial.

Las autoridades podrían ingresar a los domicilios a suspender las fiestas. / Cortesía.

Cabe recordar que la CDMX se encuentra en semáforo naranja al límite por el aumento de contagios y hospitalizaciones. Este sábado 5 de diciembre se reportaron más de cinco mil nuevos contagios de Covid-19.

