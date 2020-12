Jóvenes apuestan por el emprendimiento tras pandemia

Los jóvenes del municipio de Puebla se enfrentan a la crisis de desempleo que ha dejado la pandemia por el Coronavirus pero además a los egresados de las universidades que también compiten en el campo laboral.

Publimetro entrevistó a jóvenes que se quedaron sin empleo desde marzo que se dieron a conocer los primeros casos de coronavirus o que fueron despedidos sin justificación, quienes muestran que las condiciones laborales salieron a relucir y que el emprendimiento es la mejor opción para obtener ingresos justos.

De acuerdo con datos del municipio de Puebla hay 415 mil 622 jóvenes de entre 15 y 19 años, de estos tres de cada 10 se encuentran buscando empleo y el 20% se encuentra emprendiendo algún negocio.

Eduardo Melchor tiene 26 años, él es ingeniero en sistemas pero dejó de laborar desde el 23 de marzo en un restaurante-bar del Centro Histórico, como encargado y mesero, debido al cierre total de restaurantes y bares.

Aunque en agosto se reactivó el sector, no pudo ser recontratado, ya que el aforo solo quedó al 33%, lo cual requiere de menos personal, además de que él decidió no volver y buscar algo relacionado con su profesión, pero ese ingreso representaba al menos cuatro mil pesos al mes.

De nueve solicitudes de empleo que ha enviado a firmas que soliciten soporte técnico, auxiliar de sistemas, desarrollador de software, administración de información empresarial, sólo tres respondieron aunque sin éxito.

A pesar de que sus ahorros le han permitido sobrevivir, comentó que el campo es amplio así como la competencia, por lo que mucha ayuda ha sido de trabajos con amigos o conocidos que desconfían de llevar sus equipos a otros lugares.

Resaltó que lo anterior aún complica más la situación para quienes egresaron de sus universidades este año, pues la competencia es mayor para quienes se han quedado sin empleo pero cuentan con experiencia.

“Si antes nada más tenían que competir con sus compañeros de escuela ahora es con todos aquellos que se quedaron sin empleo pero ya tienen experiencia laboral”, dijo.

Para Carmen González la situación ha sido compleja porque su interés laboral depende de los horarios escolares de su hijo y al no haber clases presenciales, su movilidad se ve reducida.

Desde el 20 de marzo se quedó sin un ingreso de seis mil pesos mensuales y como socióloga se ha enfocado a realizar asesorías de tesis y cursos de metodología o redacción para sobrevivir, por lo que considera relevante que el subsidio a algunos servicios como luz y agua, así como el pago del predial sería de gran ayuda.

“Son recursos mínimos pero podrían garantizar la mejora en las condiciones de vida de muchas familias, que bien el gobierno podría subsidiar justo para la gente desempleada”.

Comentó que muchos conocidos, pese a sus profesiones y especialidades, se dedican a otras cosas, como la crianza de gallinas para vender huevo orgánico o el desarrollo de huertos urbanos.

“Se agudizó una dinámica económica y el primer golpe fue para los jóvenes (…) no tener condiciones de seguridad laboral puso en más vulnerabilidad a ciertos sectores, para algunos la reinserción laboral llegó, para otros no”, dijo.

Gabriela Cuevas, estudió Comunicación y desde noviembre de 2019 trabajaba como community manager en una empresa de ropa interior, aunque en marzo empezó su home office, a partir de la segunda semana bajaron su salario a la mitad y así durante más de tres meses, pero al volver a la oficina, en noviembre le dijeron que ya no firmaría contrato.

“Un día simplemente me dijeron que no me renovaban contrato, me lo hicieron firmar como cuatro veces, de por sí se ve que tienen esa práctica para que no hagas antigüedad, me tomó en seco porque ni siquiera me dijeron por qué, solo que ya no solicitaban mis servicios”, refirió.

Coincidió en que ahora las oportunidades de trabajo profesional son más difíciles, por lo que de momento optará por ventas en línea de algunos servicios y productos que tiene.

