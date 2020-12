Negacionistas del Covid-19 declaran la 'guerra' contra las vacunas en Birmingham

Las imágenes del sábado muestran a decenas de manifestantes marchando por las calles de Birmingham, en una protesta contra las medidas del gobierno impuestas para frenar la pandemia, incluidas la vacunación, el confinamiento y el uso obligatorio de mascarillas.

The protests also warned against the forthcoming Covid-19 vaccine

Las imágenes muestran a los manifestantes sosteniendo pancartas y coreando consignas como: "Guerra contra las vacunas", mientras marchaban por el centro de la ciudad después de una protesta celebrada frente al Ayuntamiento.

La manifestación se produjo después de que el Reino Unido aprobara el uso de la vacuna, desarrollada conjuntamente por Pfizer y BioNTech, a partir del 8 de diciembre.

🔴LIVE: Birmingham – COVID-19 sceptics take to streets in first major demo after vaccine approvalhttps://t.co/o7DzxMmapX

