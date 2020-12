Venezuela.- La oposición asegura que el CNE trasladó a Maduro de colegio electoral para mostrar más afluencia

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La oposición venezolana ha asegurado que las autoridades electorales venezolanas con el Consejo Nacional Electoral (CNE) al frente han trasladado a Nicolás Maduro de colegio electoral para evitar dar una imagen de baja participación en los medios de comunicación cuando el mandatario acudiera a votar.

"Maduro está abandonado, no tiene respaldo", ha afirmado el dirigente opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado del país, ante los indicios que apuntan a un cambio en el censo. "No tiene respaldo, mucho menos votos. Hoy no pudieron ni sacar una foto para su propaganda", ha remachado.

El periodista Víctor Amaya se ha hecho eco del cambio, que se podía contrastar consultando el registro electoral. "Consejo Nacional Electoral 'mudó' de centro electoral a Nicolás Maduro al mismo tiempo que ya estaba votando. En el registro electoral definitivo del 6D aparecía como elector en Catia. Ahora en El Valle. A las 10:42 am hice la primera captura. A las 2 pm la segunda", ha publicado Amaya junto a dos capturas de la web del CNE.

Mientras, el Observatorio Contra el Fraude, afín a la oposición, ha publicado ya tres boletínes y ha asegurado que la participación fue del 16,1 por ciento del Registro Electoral en todo el país.

Por su parte, el CNE ha anunciado que el cierre de los colegios electorales se aplaza de las 18.00 (23.00 hora peninsular española) a las 19.00 horas ante la afluencia de votantes. El encargado del anuncio ha sido Leonardo Morales Poleo, rector del Consejo Nacional Electoral y considerado afín a la oposición que sí concurre a los comicios.

El resto de la oposición, liderada por Guaidó, rechaza estas elecciones por considerarlas fraudulentas y ha pedido la abstención mientras ha organizado una consulta popular para rechazar el proceso electoral que será del 7 al 12 de diciembre. El último de estos días la votación será presencial.