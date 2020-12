Guardia Nacional sí participará en operativo 'Peregrino, Quédate en casa'

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que elementos de la Guardia Nacional se integrarán al operativo denominado “Peregrino, Quédate en casa”, implementado en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe como medida para evitar grandes concentraciones y la posibilidad de que ocurran más contagios de Covid-19.

Cuestionada en conferencia de prensa sobre qué función tendrá la Guardia Nacional en el operativo, la mandataria capitalina respondió:

"es un tema persuasivo de información para las personas que, a lo mejor, no se han enterado de que… ustedes saben que la Guardia Nacional está en Gustavo A. Madero, participa en los Gabinetes de Seguridad; entonces, no es que vayan a hacer algo en particular, sino que se unen a este programa de información y persuasión para que se evite llegar a la Basílica en estos días, por el tema de la pandemia".

La Guardia Nacional estará en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe durante los días previos a los festejos de la Virgen de Guadalupe y durante los días de cierre, del 10 al 13 de diciembre.

'Operativo exitoso'

La mandataria capitalina aseguró que el operativo implementado en la Basílica de Guadalupe ha tenido éxito.

"En realidad, el operativo está funcionando desde la semana pasada, ha habido mucho orden, realmente el fin de semana hubo mucho orden de algunas personas que llegaron a la Basílica, les recordamos que a partir del 10 ya se cierra la Basílica para su visita y, realmente ha habido un comportamiento ejemplar de las personas que han llegado", dijo.

En tanto, recordó que en el programa “Peregrino, Quédate en casa” no sólo participa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también otras instancias del Gobierno.

"Y, por supuesto, el trabajo que ha estado haciendo de manera fundamental y muy, muy importante por parte de la Alcaldía, por parte del doctor Francisco Chíguil, así que está muy bien. Y también muy coordinados con el Monseñor que está a cargo de la Basílica de Guadalupe", precisó.

