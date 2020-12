Ciencia.-China espera el viaje a la Tierra de sus primeras muestras lunares

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Las muestras lunares recolectadas por la sonda robótica Chang'e 5 de China pronto comenzarán su viaje hacia la Tierra. Rocas y polvo de la Luna han sido entregados desde el ascendedor de la misión procedente de la superficie a su anfitrión final, la cápsula de reentrada de la sonda, que luego los llevará a la Tierra.

El ascendedor de 400 kilogramos se acopló con la combinación de cápsula de reentrada y orbitador de 2,3 toneladas métricas temprano este domingo y luego transfirió un contenedor sellado con 2 kilogramos de muestras lunares a la cápsula. La operación fue el primer encuentro y acoplamiento automatizados realizados por una nave espacial en órbita lunar, según la Administración Nacional del Espacio de China, citada por China Daily. La última vez que dos componentes de una nave espacial se acoplaron entre sí en órbita lunar fue en diciembre de 1972 durante la última misión Apolo, y eso fue monitoreado y controlado por astronautas.

Uno de los dispositivos más cruciales durante la maniobra de atraque, un radar de microondas, que está montado en el orbitador, trabajó con su transpondedor en el ascendedor para medir la distancia que cambia rápidamente y proporcionó comunicación entre los dos vehículos en movimiento para permitir ellos para ajustar su posición durante el acoplamiento.

Los ingenieros del 25th Institute of China Aerospace Science and Industry Corp Second Academy diseñaron y construyeron los dispositivos. Aplicaron múltiples tecnologías avanzadas al aparato, lo que lo convierte en el mejor de su tipo en el mundo, dijo Sun Wu, diseñador jefe de equipos en el instituto.

Varias horas después del acoplamiento, el ascendedor partió de la combinación de cápsula de reentrada y orbitador, mientras que la combinación continuaba orbitando la luna antes de su viaje de regreso a la Tierra, dijo la administración espacial en un comunicado.

Después de llegar a la órbita terrestre, la pareja se separará a su debido tiempo, y la cápsula de reentrada realizará una serie de maniobras complicadas para regresar a un lugar de aterrizaje preestablecido en la región autónoma de Mongolia Interior del norte de China a mediados de diciembre.

Chang'e 5, la sonda lunar más grande y sofisticada de China, tiene cuatro componentes principales: un orbitador, un módulo de aterrizaje, un ascendente y una cápsula de reentrada. La nave espacial fue lanzada por un cohete portador de carga pesada Long March 5 el 24 de noviembre en el Centro de Lanzamiento Espacial Wenchang en la provincia de Hainan. Su misión es traer las primeras muestras lunares a la Tierra en más de 40 años

La sonda se separó en dos partes, la combinación de cápsula de reentrada y orbitador y la combinación de módulo de aterrizaje y ascendente, mientras se encontraba en órbita lunar el 30 de noviembre. El 1 de diciembre, la combinación de módulo de aterrizaje y ascendente aterrizó en la luna, convirtiéndose en la tercera nave espacial del mundo en aterrizar en la superficie lunar este siglo después de sus predecesoras, Chang'e 3 y 4,. Poco después del aterrizaje, comenzó a usar un taladro. para obtener muestras de 2 metros por debajo de la superficie lunar.

Terminó la operación subterránea el miércoles 2 y luego comenzó a usar un brazo mecánico para recuperar la suciedad de la superficie.

Todos los procesos de recolección y empaque se completaron esa jornada, mucho antes de lo esperado. Las muestras se empaquetaron en un recipiente al vacío dentro del ascendedor.

El ascendedor activó un motor el día 3 para elevarse a una órbita lunar elíptica y prepararse para el acoplamiento con la cápsula de reentrada, lo que marca la primera vez que una nave espacial china despega de un cuerpo extraterrestre.

Si esta misión tiene éxito, hará de China la tercera nación en traer muestras de la Luna, después de Estados Unidos y la ex Unión Soviética.

Los astronautas de la misión Apolo de EE. UU. Y los módulos de aterrizaje robóticos Luna soviéticos recuperaron un total de aproximadamente 382 kilogramos de rocas lunares y polvo de 1969 a 1976.