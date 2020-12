Festival de música y arte en Tulum disparó contagios de Covid-19... en Nueva York

Checkmate Health Strategies, una empresa privada que realiza pruebas de Covid-19 en Estados Unidos, informó que alrededor del 70% de casos positivos en Nueva York durante una semana fue de jóvenes que viajaron a un festival de música y arte en Tulum, Quintana Roo.

El evento se llevó a cabo entre el 11 y 15 de noviembre pasados en uno de los estados con más actividad turística del país, gobernado por Carlos Joaquín, quien hasta este lunes no había dado declaraciones sobre la información difundida por la empresa.

Eleonora Walczak, fundadora de Checkmate Health Strategies, dijo al medio británico DailyMail que realizó 179 pruebas en los siete días posteriores al evento, de las cuales 70% resultaron positivas y estaban relacionadas al festival.

El festival Art With Me, que se conoce como el Hombre en Llamas de Tulum, tuvo presentaciones en vivo de DJs nacionales e internacionales en las que los asistentes no respetaron las medidas de sana distancia ni el uso de cubrebocas.

Aunque la organización de evento aseguraba que las medidas sanitarias debían respetarse por todos los asistentes, las fotografías en redes sociales muestran fiestas masivas en las que no sucedió.

Tulum – We missed you and it was amazing to be here with you and take part of Art With Me at @ahautulum 🇲🇽🖤 pic.twitter.com/foURFGsZiA

— Bedouin (@Bedouin_Music) November 16, 2020