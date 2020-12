Fútbol/Champions.- Julen Lopetegui: "Venimos a hacer un buen partido, esto es la Champions"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, explicó que tendrá que gestionar los minutos de su plantilla este martes en el duelo de Liga de Campeones ante el Rennes, donde no se juegan nada pero sin olvidar que "esto es la Champions" y que tienen que "hacer un buen partido" en la última jornada de la fase de grupos.

"Esto es la Champions, todos tenemos que estar preparados y con ganas de hacer un buen partido ante un rival que va a querer hacer lo mismo, terminar bien la fase. Es uno de los mejores equipos de Francia en la temporada pasada y recupera futbolistas importantes para mañana. Tenemos la ilusión de hacer un buen partido. A eso venimos", dijo en rueda de prensa.

El técnico de los andaluces no quiso tratar el partido como intrascendente, a pesar de ser seguro segundos del Grupo E. "Estamos siempre pensando en el partido que nos viene enseguida, jugando cada tres días, en este escenario tan excepcional en el que estamos, con muchos partidos. Mañana toca la parte de la curva del Rennes, Champions, que nos genera ilusión y mirar hacia adelante", afirmó.

Además, Lopetegui se refirió a la gestión de minutos. "No hemos dejado fuera a ningún jugador que no pudiera venir, están todos los disponibles. Valoraremos los que han venido y trataremos de hacer el once más interesante. Todo este escenario no creo que vuelva a ocurrir esta condensación de partidos en el calendario", afirmó.

"Es un año complejo. Es la realidad del día a día. Hemos perdido a Munir que no jugó contra el Chelsea y a Jesús. Es la realidad, como otros que están al límite. Doce futbolistas han descansado cinco días. Sin ninguna duda, son una obligación, no una elección. Pero es gestión de recursos, no rotaciones", terminó.