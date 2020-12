Fútbol/Champions.- Koeman: "Estos horarios están matando a nuestros jugadores"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha lamentado los horarios de los partidos que están "matando" a los jugadores, aunque también ha sido crítico con sus propios pupilos, ya que "no se pueden aceptar los goles" en algunos partidos como ocurrió ante el Cádiz, por lo que ha pedido más concentración defensiva y también mayor "efectividad" en ataque para enderezar el rumbo del equipo.

"Es una lástima perder a otro jugador por lesión. Dembele va a estar un tiempo fuera y es un paso atrás porque físicamente ha mejorado y sabemos que tiene un pasado con las lesiones. Es una razón más por la que me quejo de los horarios de los partidos. Vamos a perder a muchos más jugadores por lesión. No sé quién pone los horarios, pero no se puede llegar a casa un sábado a las cuatro de la mañana y volver a jugar el martes. Por el bien de los equipos españoles tienen que pensar en el horario del partido de antes. Hemos jugador cinco partidos fuera de casa y los cinco a las nueve de la noche", lamentó Koeman en rueda de prensa.

En cualquier caso, reconoció que "hay una diferencia entre perder como el sábado y perder en el campo del Atlético". "Debemos analizar cómo nos marcan y nuestra efectividad en ataque. No hago teatro, soy así y si pierdo estoy cabreado. Así se lo he dicho a los jugadores en la reunión previa al entrenamiento. Estando en el Barcelona no se pueden aceptar los goles que hemos encajado en varios partidos. Errores individuales nos han costado goles y puntos. Hemos dejado escapar demasiados puntos por cosas que no podemos dejar", dijo.

En este sentido, reconoció que algunos rivales les han complicado mucho jugando atrás como Cádiz o Alavés" y que luego les han "sorprendido en dos o tres jugadas". "Contra este tipo de rivales si nos ponemos delante en el marcado hay un partido totalmente diferente. Es nuestra culpa, no busco culpables fuera de nosotros mismos. Solo he hablado de los horarios de los partidos, que estamos matando a nuestros jugadores", reiteró.

En cualquier caso, aclaró que "la máxima responsabilidad siempre está en manos del entrenador porque es quien toma las decisiones y pone al equipo que cree mejor para cada partido". "Hoy en día tenemos que pensar más rotaciones por salud y frescura del equipo", indicó.

"MESSI ES EL CULPABLE MÁS FÁCIL POR SER EL MEJOR DEL MUNDO"

En el plano individual, el neerlandés defendió a Leo Messi. "Leo todavía es muy importante en nuestro ataque y muchas jugadas vienen de su pie. A veces es el culpable más fácil por ser el mejor del mundo, pero no creo que haya dejado errores individuales en defensa", recordó.

También alabó a Pedri, un jugador que "ha participado en todos los partidos menos en el del Ferencvaros". "Esto es algo grande para un chico de 17 años, pero se lo merece. Puede aportar muchísimas cosas porque es un jugador sobre todo listo y los jugadores listos no tienen ninguna problema en jugar en varias posiciones", analizó.

Por último, Koeman contestó las palabras de Coutinho, quien reconoció que prefiere jugar en posiciones más centradas, aunque se ofreció para cualquier labor que le pida su técnica. "Como muchos en nuestra plantilla, Coutinho prefiere jugar más en el medio, pero si juega en banda tiene total libertad para moverse en el campo. Tampoco podemos jugar con cinco que lleven el 10 en su camiseta y jueguen todos en el medio", resumió.