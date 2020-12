RDCongo.- Tshisekedi rompe su coalición con Kabila y no descarta elecciones anticipadas en RDC

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente congoleño, Felix Tshisekedi, ha dado por rota este domingo la coalición entre su alianza y el partido del expresidente Joseph Kabila, anunciando la designación de un "informador" encargado de buscar una nueva mayoría presidencial y abriendo la puerta a elecciones anticipadas en caso de no conseguirlo.

En un esperado discurso a la nación tras tres semanas de consultas en medio de las crecientes disputas entre los socios de coalición, Tshisekedi ha explicado que las conversaciones han permitido constatar el rechazo a dicha alianza y que el Gobierno de coalición entre la Dirección para el Cambio (CACH) del mandatario y el Frente Común para el Congo (FCC) de su predecesor no ha sido capaz de "poner el marcha el programa" para el que los congoleños le eligieron presidente.

Para resolver esta situación, Tshisekedi ha anunciado que designará un "informador", una figura prevista por la Constitución, con el cometido de encontrar una nueva mayoría, habida cuenta de que el CACH solo dispone de unos 50 diputados de los 500 que componen la Asamblea.

Dicho "informador", para el que ya se barajan los nombres de los destacados opositores Moïse Katumbi y Jean-Pierre Bemba, entre otros, según 'Jeune Afrique', dispone de un plazo de 30 días renovable por otros 30 más para cumplir con su misión. Según el medio congoleño Actualité, la designación podría producirse esta misma semana.

En caso de que no sea posible encontrar una nueva mayoría que sustente al presidente, Tshisekedi ha dejado abierta la puerta al adelanto electoral. Así, si se reúnen las razones "para una disolución" debido a que la Asamblea Nacional no apoya "algunas iniciativas del Gobierno", "usaré las prerrogativas que me son reconocidas, para volver a vosotros, pueblo soberano, y pediros esta mayoría", ha recalcado.

De llegarse a este extremo, deberían convocarse elecciones en el plazo de 60 días una vez publicada la decisión. No obstante en el entorno de Tshisekedi ven factible lograr una nueva mayoría, en la que la participación de Katumbi y Bemba se da prácticamente por segura. "Con la dinámica actual es posible conseguir esta mayoría", ha confiado a la emisora RFI un asesor del presidente.

Por el momento, el FCC de Kabila, quien gobernó el país desde la muerte de su padre en 2001 hasta 2019 cuando cedió el testigo a Tshisekedi, no se ha pronunciado. Según los medios locales, sus dirigentes se reunieron este domingo y volverán a hacerlo este lunes, tras lo cual se espera que expresen su postura.