Regreso a clases en Jalisco, sólo si existen las condiciones sanitarias

Sólo si existen las condiciones sanitarias, se permitirá un retorno presencial a las clases, sentenció este lunes el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, al dar su discurso de apertura del Recrea Academy y Recrea Familia, eventos magisteriales que tendrán tanto corte presencial como en línea.

El funcionario repitió el discurso que “será criticado” por esta medida igual que otras que se han tomado durante esta pandemia y señaló que el regreso a las aulas se está haciendo por el bien y la salud mental de los niños quienes han estado en aislamiento desde marzo.

“Entender que regresar a la presencialidad es un asunto que estamos pensando por la salud emocional de nuestras niñas, niños, y jóvenes; para no perder más tiempo en este proceso tan doloroso que ha afectado todo el proceso de aprendizaje”. Acusó además que los mismos de siempre, a quienes ya tienen identificados, tratarán de sacar raja política y generar conflicto.

"(El regreso a clases presenciales) si hay condiciones y será la mesa de salud la que defina si hay condiciones con la presencia y la representación permanente en esa mesa de la sección 47 y la sección 16 del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) para que las decisiones que se tomen tengan fundamento técnico y puedan tener un soporte claro que nos permite evitar, en la medida de lo posible, el mayor nivel de riesgo”, explicó el gobernador, ante las dudas que ha generado el anuncio del retorno gradual a las aulas.

Según el modelo presentado por el gobernador, el retorno a clases no será igual en todos los municipios, sino que se tomará en cuenta el número de contagios por región.

El evento en Expo Guadalajara se realiza con un número reducido de asistentes. / FOTO: Gobierno de Jalisco

Reiteró que será opcional este tema del regreso a clases y que no se obligará en ningún plantel y a ningún padre de familia que lleve a su hijo a las escuelas si lo considera riesgoso. “Tendrán el modelo de educación a distancia como una opción por la que podrán optar. No vamos a obligar a ningún padre de familia a que mande a sus hijos, si no es por voluntad".

Recrea Academy y Recrea Familia

En este evento, jefes de sector, supervisores, directivos y docentes de educación básica y media superior, podrán conversar, escuchar conferencias, participar en paneles y actividades que ayudarán en el perfeccionamiento de la actividad docente, directiva y de gestión.

En esta ocasión el evento contará con una participación reducida de asistentes presenciales durante los dos días, para evitar contagios de COVID-19 y salvaguardar la salud de la comunidad educativa, sin embargo se esperan más de 10 mil asistentes virtuales, quienes durante este 7 y 8 de diciembre seguirán las transmisiones de las actividades a través del canal oficial de YouTube de esta dependencia: https://www.youtube.com/user/educacionjalisco/.

El Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que el congreso representa una oportunidad de cocreación, en donde se impulsa el desarrollo profesional de docentes, directivos, supervisores, jefes de sector y personal de apoyo, situación que impacta en los procesos formativos al basar sus actividades en 3 ejes: Recrear la vida, Recrear la educación y Recrear la escuela y la comunidad.

“No es más inteligente quien sabe más, sino quien se adapta mejor al cambio, por eso hemos sido corresponsables y hemos generado las condiciones para estar a la altura de nuestra sociedad jalisciense. Asumimos la oportunidad, porque hay que decirlo, esta situación nos genera grandes oportunidades al sistema educativo, recrear la escuela es la mejor vía que tenemos, reflexionar sobre nuestra práctica educativa atendiendo las necesidades concretas que hoy tiene nuestra comunidad”, mencionó.