Turquía.- La UE constata la actitud beligerante de Turquía, a pocos días de la cumbre de líderes

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han constatado este lunes el deterioro de la situación en el Mediterráneo oriental y la actitud beligerante por parte de Turquía a pocos días de que los jefes de Estado y de Gobierno pasen revista a la relación con Ankara y acuerden sanciones, si lo consideran necesario.

En rueda de prensa en Bruselas tras la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, ha indicado que hay unanimidad entre los ministros del bloque sobre Turquía. "No hemos visto un cambio fundamental de dirección en su comportamiento. Por el contrario algunos aspectos han empeorado", ha explicado.

El jefe de la diplomacia ha confirmado que la evaluación que hacen los estados miembro "no es positiva" y ha dicho que así lo transmitirán a sus líderes de cara al Consejo Europeo de finales de semana que, según ha calificado el propio Borrell, será "crucial" para el futuro de la relación con Ankara.

Sin querer adelantar las decisiones que adoptará el Consejo Europeo, ha indicado que el malestar con Turquía no se limita a sus vecinos Grecia y Chipre sino que se extiende a todos los países del bloque. "Desgraciadamente no hemos visto mucha mejora desde el último Consejo Europeo pero no voy a anticipar las decisiones de los líderes", ha subrayado.

Tras el Consejo de Asuntos Exteriores, el ministro griego del ramo, Nikos Dendias, ha señalado que está claro en el seno de la UE que Turquía no ha respondido al mensaje en positivo de la UE para cambiar su comportamiento en la región.

Y tras mencionar el último episodio de tensión con Ankara por la delimitación de aguas, Dendias ha subrayado que quedó claro entre los Veintisiete que hay que reaccionar ante las provocaciones turcas y el Consejo Europeo abordará medidas en su reunión de finales de semana.

No han trascendido qué medidas propondrá la diplomacia europea, aunque Borrell viene trabajando en distintos instrumentos para encarar la crisis. En septiembre el Alto Representante habló de aplicar sanciones sobre sectores sensibles turcos relacionados las actividades gasísticas en el Mediterráneo y deslizó que las medidas podrían afectar a infraestructuras y empresas.