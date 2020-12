Fútbol/Champions.- Previa del Real Madrid - Borussia Moenchengladbach

El Real Madrid no quiere escribir una borrón en su historia

Los de Zidane deben ganar al Borussia para asegurarse no caer eliminados en la fase de grupos de la Champions por primera vez en su historia

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid se jugará este miércoles (21.00 horas) ante el peligroso Borussia Moenchengladbach alemán en el Estadio Alfredo Di Stéfano su futuro en la Liga de Campeones, un duelo donde sólo el ganar le asegura su presencia en los octavos de final del torneo y, además, como primero de grupo.

El Grupo B de la Champions llega a su jornada final con todo por decidir y sin un panorama claro de quién pasará, quién jugará la Liga Europa y quién quedará eliminado. Los cuatro equipos están separados por tres puntos, con el Borussia, con ocho, y el Shakhtar, con 7, iniciando el día decisivo como los dos clasificados por delante de los madridistas (7) y el Inter (5), los dos teóricos favoritos.

Zinédine Zidane ha escrito páginas de oro en la máxima competición continental y ahora necesita la mejor versión de su equipo para no escribir un borrón que quede para el recuerdo en la historia del club. El 13 veces campeón de Europa ha superado siempre la fase de grupos y el no hacerlo sería considerado una catástrofe en un momento donde su estabilidad deportiva no es la mejor.

Sin embargo, el Real Madrid no necesita un milagro para estar entre los 16 mejores. Únicamente, ganar, pero, en cambio, eso es algo que se le está resistiendo esta temporada en la que, hasta el momento, sólo ha ganado el 50 por ciento (8) de lo disputado, con el añadido de que le cuesta tener regularidad a la hora de saborear triunfos. A partir de ahí, el empate le dejaría en manos del Shakhtar, con el que tiene perdido el 'goal-average', mientras que la derrota le podría incluso dejar fuera de la Liga Europa si no falla el Inter.

"No contemplo otra cosa que no sea pasar", aseveró Zidane en la previa. El técnico francés sabe lo que se juega tanto a nivel deportivo como de prestigio y para ello necesitará un partido sólido y eficaz ante un Borussia, también acuciado de quedarse fuera, aunque también le vale el empate en cualquier caso e incluso la derrota si no hay empate en Milán.

Las buenas noticias para el Real Madrid vienen principalmente de la enfermería. 'Zizou' recupera para este partido a un hombre importante como el capitán Sergio Ramos y también a Dani Carvajal, dos piezas que deben fortalecer una defensa irregular de un equipo que también llega con buen ánimo tras ganar en una plaza difícil como el Sánchez-Pizjuán y poder preparar esta final anticipada con más calma.

El de Camas y el de Leganés volverán a un once donde Casemiro, Kroos y Modric deberán demostrar también toda su experiencia a la hora de manejar el encuentro en el medio, una zona donde la baja de Odegaard y la de Valverde dejan con menos margen de maniobrabilidad a Zidane que se consagrará seguramente a su 4-3-3, aunque eso le pueda llevar a sufrir más las peligrosas y rápidas contras de su rival.

Arriba, junto a un Benzema del que se espera que recupere su mejor puntería, dos puestos vacantes que se perfilan para Vinicius y para el trabajo incansable de Lucas Vázquez, por delante de otras opciones como Rodrygo, un futbolista con más gol, y un Asensio que no termina de rendir a su mejor nivel, pero que siempre cuenta con la confianza de su técnico.

PLÉA, LA AMENAZA VISITANTE

Enfrente un Borussia Moenchengladbach que aspira a pasar por primera vez a los octavos de final de la Liga de Campeones después de no haberlo logrado en sus dos anteriores participaciones. El equipo alemán ha rayado a muy buen nivel y espera volver a poner contra las cuerdas al 13 veces campeón de Europa como hiciese en el Borussia Park donde ganaba 2-0 en el minuto 87.

El conjunto de Marco Rose ha sido seguramente el equipo más sólido de esta fase de grupos, pero ahora les puede penalizar el haber perdonado a los dos favoritos, a los que tuvo contra las cuerdas en la primera vuelta, además de la derrota de la pasada semana ante el Inter en casa (2-3). Pase lo que pase, tiene garantizada su continuidad en competición europea ya que es el único que no puede quedar último.

En el 2-2 de la primera vuelta, el gran protagonista fue Marcus Thuram, que anotó un doblete en un duelo donde el conjunto madridista fue víctima de la velocidad arriba de su rival. Ahora, la preocupación para una zaga que no está muy fina debe ser Alassane Pléa, el mejor goleador de un equipo que ha firmado 16 tantos, 10 de ellos al Shakhtar, y que no quiere repetir una negra noche como la de hace 25 años cuando desperdició un 5-1 en la Copa de la UEFA para caer eliminado en el Santiago Bernabéu. Bensaibini y Hofmann son baja en los visitantes.

La casa de apuestas 'Betfair' apuesta por el triunfo del Real Madrid, que se cotiza a 1,75 por euro apostado, mientras que ve más complicada la victoria del Gladbach (5 euros). El empate se paga a 3,5 euros por euro apostado.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt; Kramer, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; y Pléa.

–ÁRBITRO: Bjorn Kuipers (HOL).

–ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.

–HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.