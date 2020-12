Localizan a 235 personas de 516 casos de desaparición

En Puebla, ocho de cada diez personas que no son localizadas se han ausentado por voluntad y hasta el momento se han encontrado a 235 personas.

El titular de la Secretaría de Gobernación estatal (Segom), David Méndez Márquez precisó que desde que se instaló la Comisión Estatal de Búsqueda —en enero de 2020- se han integrado 516 expedientes de casos de personas no localizadas, de los cuales 235 personas han sido encontradas; en su mayoría mujeres y hombres que oscilan entre los tres y 61 años de edad.

Detalló que de tres mil 496 acciones de búsqueda, dos mil 881 son acciones inmediatas, a través de fuentes de información y contacto directo con hospitales y a autoridades de otras entidades.

Agregó que 625 acciones de búsqueda han sido integrales, pues se ha acudido con los familiares de las víctimas y está relacionado con el activismo que han emprendido.

El funcionario indicó que la Comisión Estatal de Víctimas ya está en funcionamiento y forma parte de un proceso administrativo de creación, es decir, ya existía la dirección de atención a víctimas en la Fiscalía General del Estado, pero con la Ley Estatal de Víctimas todo el personal se traslada para integrar la nueva comisión, con la normativa, dependiendo del delito, se establecen todos los protocolos para su atención.

Este domingo, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla colocaron fotografías de personas desaparecidas en la entidad en los árboles del Zócalo de la ciudad.

La representante del colectivo, María Luisa Núñez Barojas comentó que es necesario asesoría por parte de las autoridades estatales, ya que las familias han emprendido la búsqueda de sus desaparecidos con sus propios recursos y conocimientos.

"Deberíamos tener una asistencia para búsqueda y no lo tenemos porque la CEAV ha sido creada en papel elefante blanco (…) ellos deberían estar asistiendo a las víctimas, no tienen con quién trabajar, asesor jurídico, abogado particular, o bien que no tengan que caminar solas", dijo.