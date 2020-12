Lucha anticorrupción de AMLO se ha quedado en el discurso: especialistas

A dos años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, bajo la insignia de erradicar la corrupción, especialistas en el tema aseguran que esta promesa solo ha quedado en dichos, pues la situación no sólo continúa latente, sino que se ha acentuado.

La directora general de México ¿Cómo vamos?, Sofía Ramírez, explicó que por la epidemia de Covid-19 el tema ha perdido foco; sin embargo, las afectaciones más graves son hacia los segmentos de menores ingresos que acaban pagando una proporción de sus ingresos en sobornos y mordidas.

"Todo se ha quedado en el discurso porque el sistema Nacional Anticorrupción no se ha reactivado como debiera y aunque desde que inició la administración hay una fiscalía anticorrupción, en los grandes escándalos, desde Emilio Lozoya y hasta Pio López Obrador, no escuchamos ninguna vez la presencia de la fiscalía", lamentó.

En una entrevista con Publimetro, explicó que al ver el presupuesto otorgado a esta fiscalía está muy acotado, lo que permite que la corrupción en el país siga operando bajo los mismos esquemas de antes; tráfico de influencias, influyentismo y sobre todo, conflicto de intereses.

Confusión en corrupción y austeridad

En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción —que se conmemora el 9 de diciembre— recordó que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi, reveló que no solo creció la tasa de incidencia ya en el sexenio de López Obrador, así como el pago promedio por persona por incurrir en actos de corrupción 56%, al pasar de dos mil 450 pesos en 2017 a tres mil 822 pesos en 2019.

Explicó que el gobierno federal está confundiendo austeridad con anticorrupción, sin que sean sinónimos, lo que permite que también haya un conflicto con la certeza jurídica de los contratos a empresas, impidiendo que crezca la economía y que no mejore el sistema anticorrupción.

"Lo que está haciendo es agarrar a machetazos sistemas completos que funcionan, en este caso las inversiones fijas y de los capitales que invierten en el país y ejemplo de ello, es el caso de la empresa española Iberdrola, que advirtió que no haría más inversiones en México hasta que aclarara las políticas a los inversionistas extranjeros", dijo.

Otro escenario más catastrófico, fue la cancelación de contratos a empresas de medicamentos por el tema de monopolio, que fue mal catalogado como corrupción y que derivó en problemas de logística de distribución de vacunas y brotes de enfermedades que se creían ya erradicadas.

Ramírez subrayó que la propia administración ha minando la confianza en los entes reguladores como el Ifetel o la Cofece, como si se buscara el desmantelamiento de las mismas.

"Es como una bola muy desafortunada de nieve en donde en nombre de la corrupción se esta acabando con organismos públicos autónomos y la efectividad del estado y con ello afectando básicos como salud y medicina, inversionistas locales e internacionales y esto se traduce en merma de calidad de vida de la gente".

"Hay toda una agenda pendiente de cumplir, con muchos compromisos que el mismo presidente hizo y que aunque lanzó una lista de 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad, todo se resume en recortes y acciones mediáticas", subrayó.

Costo promedio de corrupción por entidad federativa

Yucatán- 44 mil 800 pesos Coahuila- 17 mil 900 pesos Chiapas- 15 mil pesos Querétaro- 8 mil 600 pesos Nayarit- 5 mil 900 pesos Puebla- 5 mil 300 pesos Guerrero-5 mil pesos Sonora- 4 mil 900 pesos Hidalgo- 4 mil 300 pesos Michoacán- 4 mil 200 pesos Durango- 3 mil 500 pesos CDMX- 3 mil 400 pesos Oaxaca- 3 mil 300 pesos Sinaloa- 2 mil 900 pesos Jalisco- 2 mil 700 pesos Morelos- 2 mil 600 pesos San Luis Potosí- 2 mil 400 pesos Veracruz- 2 mil 200 pesos Baja California Sur- 2 mil pesos Baja California- 1 mil 900 pesos Colima- 1 mil 900 pesos Nuevo León- 1 mil 800 pesos Quintana Roo- 1 mil 800 pesos Tabasco- 1 mil 600 pesos Edomex- 1 mil 500 pesos Chihuahua- 1 mil 400 pesos Aguascalientes- 1 mil 400 pesos Guanajuato- 1 mil 300 pesos Campeche- 1 mil 200 pesos Zacatecas- 800 pesos Tamaulipas- 800 pesos Tlaxcala- 800 pesos

*Fuente: Inegi.

Realidades de la corrupción

El director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohorquez precisó que las familias mexicanas son las que están pagando sobornos más caros, mientras que los empresarios pagan menos, de acuerdo con los datos de la Coparmex. Ante esta situación dijo que la administración debe dejar de decir que ya acabó con la corrupción, pues los hechos señalan lo contrario.

¿Cuál es el balance en materia de corrupción a dos años de esta administración?

—Hay un saldo positivo en que se incorporara la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, a tareas anticorrupción, en eses sentido se decidió bien en mover el eje de la anticorrupción a la Fiscalía General de la República; sin embargo, todavía no hay ninguna sanción impuesta en la materia, es decir, son anuncios e indicios de investigaciones sin una sola sentencia.

Además aunque se creó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, al día de hoy no se ha recuperado ni un solo peso de los activos desviados por las redes criminales que participaban Emilio Zebadúa (caso Estafa Maestra), Emilio Lozoya, Altos Hornos de México y otros tantos, los recursos no han vuelto a las arcas del gobierno.

¿Ya se erradicó la corrupción en el país como asegura el presidente?

—Hay claroscuros y creo que lo más preocupante es que se considere que la corrupción ha sido erradicada y es que eso no ha ocurrido en el país y tampoco en el mundo.

Ningún país ha erradicado la corrupción, la controlan y procesan, en otros países ya vemos detenciones y procesos en contra de personas y funcionarios que eso hace una gran diferencia entre decir y hacer, digamos que es un balance más o menos objetivo de lo que está ocurriendo.

¿Qué tanto impacta la falta de transparencia con la corrupción en este gobierno?

—Creo que el presidente privilegia la apertura sobre la transparencia, la primera asegura que cualquier persona pueda solicitar los documentos que amparan el dicho y que son sustento y la base de lo que se dice.

El presidente está muy acostumbrado a dosificar la información respecto a su agenda política, mientras que la transparencia supone que la información se entregue en cualquier momento, porque la prerrogativa es del ciudadano, y la diferencia es que el mandatario va abriéndola conforme la considera relevante para su programa de gobierno y esa información se declara inexistente muchas veces, aún cuando los invocó en la conferencia de la mañana.

Hay menor respuesta positiva a las solicitudes de información de la gente, lo que quiere decir que hay menor transparencia, aunque yo creo que hay un estilo de apertura muy contrastante con el pasado, pues vemos que en la administración anterior solo hubo dos ruedas de prensa y aquí hay más posibilidad de ellas,lo que no asegura que te entreguen la información que por ley es publica y debería de ser accesible.

¿Cuales son las acciones inmediatas para cambiar esta situación?

—Lo primero es que se debe poner foco a la FGR que en el papel es autónoma pero en la práctica no ha demostrado su independencia y hay que ser muy cuidadosos, pues viene la discusión de una reforma que plantea, por segunda ocasión en esta administración, el fiscal general y yo creo que es una figura muy tradicional y hay un tema pues se podría utilizar políticamente los casos o descartarlos conforme otros intereses que no sean de interés público.

Otro asunto importante es empezar a desmantelar redes de corrupción y no solo procesar a personajes emblemáticos, pues existen detrás redes de protección política que suelen atravesar a todos los partidos políticos.

Finalmente no dejar en el olvido los casos que le dieron la victoria electoral a Morena y al presidente y me refiero a los casos de corrupción de los ex gobernadores de Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz y que aparentemente han pasado a un segundo plano olvidando su investigación, así como el dinero ilícito, pues con Javier Duarte después de tres años y medio en prisión el dinero se fue, no se hizo justicia.

Panorama regional e internacional

En enero de este año, México subió ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, ranking que elabora la ONG Transparencia Internacional y escaló del puesto 138 al 130, en la medición de 180 países.

En el caso de la región Latinoamericana, el estudio "Opiniones de los ciudadanos y experiencias de corrupción" de la misma ONG, ubica a México como el principal país donde se "compran votos".

Lo anterior, ta que 50% de los participantes dijo que se le ofrecieron sobornos a cambio de su voto, con lo que el país ocupa el primer lugar, seguido de Republica Dominicana con 46%; Brasil y Colombia con 40%, respectivamente y Honduras con 36%.

Te recomendamos: