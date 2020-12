Noruega/Rusia.- Noruega responsabiliza a Rusia de un ataque informático contra miembros del Parlamento

ESTOCOLMO, 8 (DPA/EP)

El Servicio de Seguridad de la Policía de Noruega (PST) ha responsabilizado este martes a piratas informáticos vinculados con Rusia de un 'hackeo' a varias cuentas de correo electrónico de miembros y empleados del Parlamento noruego.

En un comunicado, el PST ha asegurado que ha completado la investigación del ataque informático y ha revelado que el Parlamento noruego fue objeto del 'hackeo' como parte de una operación que comenzó, al menos, en 2019.

De acuerdo con el PST, "es probable que la operación la haya llevado a cabo el ciberactor al que se hace referencia en fuentes abiertas como APT28 y 'Fancy Bear', vinculado al servicio de Inteligencia militar ruso".

El informe señala que, con el ataque, se obtuvo información "sensible" de algunas de las cuentas de correo electrónico afectadas. No obstante, los fiscales han indicado que no hay información suficiente para acusar a nadie en firme, por lo que han decidido cerrar la investigación.

El Parlamento noruego reveló el ataque el 1 de septiembre, una semana después de que ocurriera. El octubre, el Gobierno noruego culpó a Rusia por el ataque.

La Embajada de Rusia en Oslo ha rechazado la acusaciones, afirmando que "no se han proporcionado pruebas". "Consideramos inaceptables tales acusaciones", ha añadido la legación.