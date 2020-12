Papa Francisco.- El Papa insta a obedecer a las disposiciones autoridades civiles para evitar más contagios

ROMA, 8 (EUROPA PRESS)

El Papa ha instado a "obedecer" a las autoridades civiles para evitar grandes aglomeraciones de gente y, por tanto, más contagios ante la pandemia de coronavirus durante el ángelus de este martes.

"Tenemos que obedecer a las autoridades civiles (…)", ha señalado Francisco, que previamente no ha querido faltar a su cita con la estatua de la Virgen de la Inmaculada en la plaza de España de Roma al acudir de incógnito a primera hora de la mañana para rezar ante ella de forma privada durante unos diez minutos.

Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, Francisco ha llegado a las 7:00 de la mañana "para cumplir un acto de veneración privada a María Inmaculada". En las fotos que han realizado los pocos periodistas presentes, se observa al Papa con un paraguas negro que lo protegía de la intensa lluvia rezando ante la imagen de la Virgen de la Inmaculada, situada ante la embajada de España ante la Santa Sede.

El pontífice ha depositado un ramo de rosas blancas en la base de la columna que soporta la estatua de la Virgen y se ha dirigido a ella en oración para que "vele con amor por Roma y sus habitantes, confiándole a todos los que en esta ciudad y en el mundo padecen enfermedades y desalientos", según la información del Vaticano.

El pontífice ha llegado a las 7:00 y a las 7:15 se ha trasladado a la basílica de Santa María Mayor donde ha rezado ante el icono de la Virgen 'Salus Populi Romani', donde ha celebrado una misa privada en la capilla del Pesebre para regresar después al Vaticano. Así ha especificado: "Por la tarde, no tendrá lugar el tradicional homenaje a la Inmaculada en la plaza de España, para evitar el riesgo de la difusión de la pandemia".

Durante el rezo mariano, del día de la Inmaculada Concepción, el Papa ha instado a encomendarse a la Virgen y decir de "una vez para siempre 'no' al pecado y 'sí' a la Gracia". De este modo, en la catequesis ha destacado:" ¡Aprovechemos el momento presente! No disfrutar la vida en el momento fugaz… Sino acoger el hoy para decir 'no' al mal y 'sí' a Dios"."Muchos que sobre esta tierra son últimos, en el cielo serán los primeros", ha aseverado también.