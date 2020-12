Proponen reducción de 680 mdp a Ley de Ingresos municipal

La propuesta de Ley de Ingresos 2021 del Ayuntamiento de Puebla será de cuatro mil 609 millones de pesos, es decir, 680 millones de pesos menos; sin embargo, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco descartó que haya nuevos impuestos y espera que la decisión del Congreso del Estado no esté basada en criterios políticos.

En conferencia de prensa, el tesorero municipal, Armando Morales Aparicio detalló que el presupuesto aprobado este año fue de cinco mil 290 millones de pesos, pero debido a la situación económica que se atraviesa por la pandemia se consideraron reducciones y estímulos fiscales para los poblanos.

Entre éstos, destacó que la tasa del Impuesto Predial se mantiene en 1.6%, misma que no se ha modificado desde hace tres años; también el Impuesto de Adquisición de Bienes y Servicios se queda en un 1.8%, tasa que se mantiene desde hace nueve año.

Destacó que los beneficios para los ciudadanos van desde un 50% de descuento en multas o sanciones por parte de Normatividad; descuento del 100% en multas y 60% en recargos por el programa de predial.

Dentro de la Ley de Ingresos, comentó que las personas que adquieran una casa de interés social que tenía un valor máximo de 632 mil pesos, hoy las que compren una propiedad que sea menor a 700 mil pesos tendrá tasa cero.

En el caso de los predios que tienen destino para la agricultura, en este año era de hasta 158 mil pesos su valor no generaba impuestos, la propuesta es que se incremente hasta 200 mil pesos.

Conscientes de la necesidad de reactivación durante la pandemia se amplió de 60 a 90 metros cuadrados el aviso de apertura rápida, en línea, en giros no controlados.

“Estamos por debajo de la media nacional, asimismo en las Leyes de Ingresos de los municipios conurbados estamos por abajo, incluso en el caso del Impuesto Predial, la tasa de 1.6% estamos por debajo, aún teniendo una infraestructura superior de estos”, dijo.

A su vez, la alcaldesa de Puebla confío en que el análisis y en su caso aprobación de la Ley de Ingresos no esté condicionado por un tema político.

"Los diputados que tengan la certeza primero de que no hay nuevos impuestos y segundo que estamos con toda la disponibilidad para explicar los proceso técnicos, de no hacerlo el principal riesgo es obligar a la ciudadanía a que alcancemos está meta que hoy no estaríamos en condición de hacer", dijo.

Destacó que la crisis económica derivada de la pandemia pone en condiciones diferentes al municipio por lo que se está priorizando que no haya nuevos impuestos y solo se regularizará los nuevos giros que se han dado, a fin de reactivar la economía y que los comercios sigan operando.