Protestan mujeres de Guerrero ante el Senado; exigen renuncia de Salgado Macedonio

Con la consigna “esta lucha es por la que ya no están, por las que no tienen voz, por las que no tuvieron justicia o simplemente nunca les creyeron”, cientos de mujeres guerrerenses se manifestaron frente al Senado de la República.

La exigencia es la renuncia del senador Félix Salgado Macedonio, a quien a abusar sexualmente de una de sus ex trabajadoras; posteriormente partieron a la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde solicitaron que se le dé seguimiento a la carpeta de investigación que está abierta desde el 2016, por el delito de violación agravada.

“Ya no podemos quedarnos calladas, no podemos permitirlo una vez más”, aregaron en el Senado, Segob e INE.

La movilización también partió a la sede de Morena, en donde las manifestantes exigieron que se le niegue el registro al senador con licencia y aspirante a la gubernatura de Guerrero. En la sede del INE clamaron por justicia para “JDC”.