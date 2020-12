AMP.- Fórmula 1.- Haas condena el "aborrecible" vídeo que Mazepin subió a las redes sociales manoseando a una mujer

((Amplía con la disculpa de Mazepin))

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El equipo Haas de Fórmula 1 ha condenado el "aborrecible" vídeo que el ruso Nikita Mazepin, su nuevo piloto para la próxima temporada, subió este martes por la noche en su cuenta de Instagram en el que manosea a una mujer dentro de un coche.

"Haas F1 Team no tolera el comportamiento de Nikita Mazepin en el vídeo publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el video se haya publicado en las redes sociales también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento", apuntó el equipo en un comunicado.

El vídeo fue borrado por Mazepin, pero muchos usuarios lo descargaron y su contenido es fácilmente accesible en internet. En él se puede ver al ruso montado como copiloto en un Porsche. Sin dejar de grabar con su teléfono móvil, se da la vuelta y manosea el escote de una mujer que va sentada en el asiento de atrás.

La semana pasada Haas anunció el fichaje de Mazepin, de 21 años, con un contrato de "varios años" para disputar la Fórmula 1 a partir del próximo Mundial, donde será compañero del alemán Mick Schumacher. El piloto acaba de cerrar su participación con Hitech GP en la Fórmula 2, donde ha finalizado en quinta posición final.

Tras la amonestación de Haas, Mazepin también empleó sus redes sociales para pedir perdón. "Me gustaría disculparme por mis recientes actos, tanto por mi comportamiento inapropiado como por el hecho de que haya sido publicado en redes sociales. Estoy arrepentido por la ofensa que he causado y por la vergüenza que he provocado al Haas F1 Team. Tengo que adherirme a unos estándares más altos como piloto de Fórmula 1 y soy consciente de que he decepcionado a mucha gente y a mí mismo. Prometo que aprenderé de esto", aseguró en su cuenta de Twitter.