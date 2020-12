España.- El PP niega un pacto para renovar el CGPJ

Gamarra dice que la iniciativa de PSOE y UP para limitar funciones a un CGPJ caducado es un "ataque" a la independencia del Poder Judicial

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha negado públicamente este miércoles que haya un acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha advertido de que pasos como la última iniciativa de PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del Consejo cuando esté caducado o la posibilidad de que haya indultos a los condenados del 1-O complican cerrar ese pacto.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha recalcado que llevar a cabo esos indultos sería "un auténtico escándalo" porque los presos del 'procés' han sido condenados en "un juicio con todas las garantías" tras "haber vulnerado el orden constitucional".

"Si esos indultos se tramitan y se aprueban estaremos ante un escándalo sin precedentes en lo que llevamos de democracia", ha advertido Gamarra. El líder de los 'populares', Pablo Casado, ya ha anunciado que si se conceden esos indultos lo recurrirá.

RECHAZA LA PROPOSICIÓN DE LEY EN EL FONDO Y LA FORMA

Gamarra ha criticado la proposición de ley "exprés" que se debatirá en el Pleno del Congreso de la próxima semana para limitar las funciones del CGPJ cuando este caducado –como ocurre en este momento– y ha señalado que esa iniciativa es un "ataque a la independencia del Poder Judicial" que, a su juicio, se ha convertido en una "obsesión" por parte del PSOE y Podemos.

"Parece que su principal obsesión es el control por parte del Gobierno de un poder que tiene que tener garantizar su independencia tal y como establece la propia Constitución en el artículo 117 y 122", ha manifestado.

Gamarra ha subrayado que esa proposición de ley no puede ser admitida "no puede ser admitida ni en la forma ni en el fondo". En cuanto a la forma, ha dicho que al no ser un proyecto de ley PSOE y Podemos evitan que se pronuncien sobre el texto órganos constitucionales como el Consejo de Estado o el propio CGPJ.

Además, ha recordado las "advertencias" que ha lanzado la propia Comisión Europea en relación con las reformas judiciales, haciendo hincapié en que antes deben llevarse a cabo las consultas con los "actores relevantes" y que se incluya entre los órganos a consultar a la Comisión de Venecia.

"Esta iniciativa que han promovido lo que hace es saltarse todas esas exigencias que establece la Comisión Europea y puede tener unas consecuencias graves para España en lo que tiene que ver con los fondos europeos", ha recalcado, para añadir que la UE "vincula" los fondos europeos al cumplimiento por parte de los Estados miembros de las "garantías" en reformas como ésta.

En cuanto al fondo, Gamarra ha señalado que la iniciativa busca el "control" por parte del Poder Judicial, "dañando de forma importante la separación de poderes". A su entender, reformas de estas características "erosionan" esa separación de poderes y "van en la dirección contraria".

UN ACUERDO "FACTIBLE" SI SE ASUMEN CONDICIONES DEL PP

Gamarra ha subrayado que el acuerdo político entre el Gobierno y el PP es "perfectamente factible" si el PSOE asume las "condiciones" que su partido ha puesto encima de la mesa: dejar fuera a Podemos, avanzar en la despolitización de la Justicia y retirar su reforma judicial.

En este punto, ha insistido en que la última proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos es una "injerencia en las funciones del Poder Judicial" y "pone en cuestión las funciones que llevan a garantizar su independencia".

"No debe llevarse a cabo ningún limite al ejercicio de las funciones de los miembros del CGPJ en estos momentos aunque esté en funciones porque eso supone una injerencia en su independencia y llevaría a obstruir el normal funcionamiento del Poder Judicial que tiene encomendado el órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial", ha enfatizado.

De hecho, Gamarra ha recordado que el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando era vocal del CGGP y estaba en funciones llevó a cabo hasta 32 nombramientos. A su entender, si esos nombramientos formaban parte entonces del "normal funcionamiento" del Poder Judicial ahora no se puede querer "evitar" que el Consejo funcione con "normalidad".

"NO ES CIERTO QUE HAY UN ACUERDO"

Después de que la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, haya insistido en que hay acuerdo con el PP en el CGPJ, a falta de que a los 'populares' les interese anunciarlo, Gamarra ha vuelto a rechazar que haya un pacto.

"No es cierto que haya ningún tipo de acuerdo si eso es lo que ha trasladado la portavoz del Grupo Socialista", ha abundado, para añadir que cuando el PSOE "cumpla" las condiciones de su partido podrán cerrar un pacto pero reformas como la que se llevará al Pleno la próxima semana van "en la dirección contraria" porque suponen "interferir" en la independencia del Poder Judicial.

En este sentido, ha subrayado que el PP está "en el mismo sitio" y ha agregado que la "pelota" está en el tejado del Gobierno y del PSOE para "poder resolver" esta cuestión. "Las negociaciones, lejos de avanzar, cada día las ponen más complicadas los partidos que ostentan al Gobierno", ha manifestado, para añadir además que tampoco ayudan las últimas declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias "atacando la independencia" del Poder Judicial.