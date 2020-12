Fútbol/Champions.- Zidane: "Los madridistas pueden estar orgullosos de su equipo"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se deshizo en elogios con sus jugadores tras la victoria ante el Borussia Moenchengladbach (2-0), que les permite clasificarse a octavos de la 'Champions' como primeros de grupo, y aseguró que los madridistas "pueden estar orgullosos de su equipo".

"Estoy bien, contento por el partido, hicimos un gran partido, sabíamos lo que nos jugábamos, era un partido importante y terminamos la fase como primeros de grupo. Es lo que queríamos, era nuestro objetivo, la primera parte ha sido espectacular, confirmamos el partido del sábado también. Jugamos incluso mejor", analizó el técnico francés.

"Esto es fruto del trabajo, queremos hacer las cosas bien, jugar intentando haciéndolo bien y nada más. No pienso en nada más, ni en lo que voy a decir al llegar aquí. Lo único que podemos hacer nosotros es controlar lo que hacemos en el campo. Los jugadores sufren mucho lo que se puede decir desde fuera y han demostrado otra vez lo que son como equipo, su carácter y están muy satisfechos", añadió Zidane.

Preguntado si su equipo rinde mejor bajo presión, el técnico blanco rechazó dicho argumento. "Rendimos bajo presión y también sin presión. Aunque aquí no existe eso de jugar sin presión, pero de todas formas sabemos que no podemos jugar bien siempre. Está ahí el problema, cuando estás en este club siempre quieren que nosotros juguemos bien", dijo.

"Queremos jugar siempre así, pero no se puede. A veces hay que aguantar, hay altos y bajos, hoy nos pusimos desde el minuto 1 hasta el final, interpretamos muy bien el partido ante un equipo que te la puede liar en transición y lo controlamos muy bien. El equipo ha estado espectacular jugando al fútbol", manifestó Zidane.

En relación a su charla con los jugadores antes de saltar al césped, Zidane dijo que su "mensaje era uno que ya sabían" sus jugadores. "Teníamos claro lo que nos jugábamos, no voy a desvelar lo que les dije a los jugadores, son cosas del vestuario, pero cuando ves el partido todos los madridistas pueden estar orgullosos de su equipo. Eso es lo que me interesa. Ellos saben que nosotros siempre vamos a darlo todo por muchas dificultades que tengamos. Hoy he disfrutado muchísimo, no sólo como entrenador, también como espectador y aficionado", agregó.

"NUNCA VOY A SER EL ALEX FERGUSON DEL REAL MADRID"

En relación a su futuro, el técnico merengue desechó querer ser el Alex Ferguson del club blanco. "Nunca voy a ser el Alex Ferguson del Real Madrid, eso seguro, lo que más me gusta es disfrutar de lo que estoy haciendo. No sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí, pienso solo en el día a día y la suerte que tengo de estar en este gran club y con estos jugadores (aún con momentos complicados), también me gusta", espetó.

"Son momentos de la vida y ahí tengo que mejorar cosas pero no sé hasta cuándo. En España en Madrid también es ya mucho tiempo y quiero seguir un poco", sentenció Zidane, dejando abiertas las puertas de su futuro.

Por último, preguntado por Modric y su posible renovación, el entrenador del Real Madrid dijo que "todos los jugadores que están en esta plantilla se merecen estar aquí". Lo están demostrando, me digas el jugador que me digas. Cada tres días tienen esa obligación y están siempre con este objetivo. Cada uno se merece lo que tiene, esto es seguro, estoy convencido", finalizó.