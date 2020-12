Fútbol/Liga Europa.- Alguacil: "Veo a los jugadores súper ilusionados y súper convencidos"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró que ve a sus jugadores "súper ilusionados y súper convencidos" antes de medirse al Nápoles este jueves (18.55 horas) en la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, en la que se juegan el pase a los dieciseisavos de final de la segunda competición continental.

"Estamos con una ganas terribles de que llegue el momento de jugar, de disfrutar el partido y de ganarlo. Veo a los jugadores súper ilusionados y súper convencidos; yo también lo estoy. Tendremos enfrente un equipo de 'Champions', pero si ganamos seremos primeros de grupo. Somos el equipo que más ocasiones ha generado en Europa League y ¿por qué no vamos a ser capaces de hacerlo también mañana?", se preguntó Alguacil.

"Venimos con máximo respeto y humildad, pero con esa ilusión que no nos la va a quitar nadie. Es un terrible orgullo por estar aquí sentado y tener mañana un partidazo en el que esperemos que podamos ofrecer la victoria a la afición. No puedo decir otra cosa. Siento a este club desde pequeño y poder tener la oportunidad de dirigir semejante encuentro y estrenar el nombre de Diego Armando Maradona es un honor y con esa ilusión venimos", añadió.

"Si hacemos nuestro partido vamos a estar muy cerca de ganar", indicó el técnico 'txuri urdin', que también fue preguntado por David Silva y Mikel Oyarzabal, las bajas para este jueves. "Ya me conocéis, suelo ser muy claro con todos los jugadores. No están Silva y Oyarzabal, pero somos la Real cuando están ellos y cuando no están".

"Cuando faltan jugadores este equipo sigue demostrando que lo hace igual de bien. Todos los que hemos venido hoy aquí estamos con la máxima ambición y la máxima ilusión. Estamos convencidos de que podremos solventar este reto, insisto, son un equipazo, va a ser muy complicado pero podemos sacar el partido adelante. No es ni Silva, ni Oyarzabal, es la Real Sociedad. En el último año y medio nos ha dado igual el rival que hemos tenido enfrente", espetó.

En cuanto a sus posibles sustitutos, Alguacil dijo que "la Real apuesta por la cantera, es uno de los valores importante" y sienten "un profundo orgullo de cómo están actuando todos los canteranos. ¿Merquelanz? Si entra en la convocatoria tendrá posibilidades de jugar", sentenció.