Kourtney Kardashian se viste elegante en un deslumbrante conjunto blanco de blazer estilo smoking y pantalón skinny

Kourtney Kardashian se mostró complacida ante sus fans al anunciar que logró un papel en el próximo remake que grabarán de ‘She’s All That’, tal y como lo dijo en su última publicación de su cuenta Instagram, donde se puede ver con libreto en mano estudiando.

Y aunque no dio detalles, la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner de seguro estará feliz de poder compartir roles en una grabación junto a su mejor amiga, la reina de TikTok, Addison Rae, quien protagonizará esta nueva versión de la película del director Freddie Prinze Jr, informó el Daily Mail.

Foto/@kourtneykardashian

La fundadora de Poosh solo tiene la experiencia de trabajar en el reality show de la familia ‘Keeping Up with the Kardashians’ y en el 2011, en una telenovela 'One Life to Live', se desconoce qué papel podría estar desempeñando en el film la famosa socialité.

“Estudiando @hesallthatmovie”, escribió Kourtney Kardashian mientras se vio posando sobre sus sedosas sábanas blancas vistiendo un blazer negro que dejó semi abierto, dejando ver parte de sus encantos y una mini falda de cuero negro y sobre esta otra confeccionada en gamuza en color camel.

La empresaria de 41 años, lució hermosa en este outfit que realzó al utilizar unas botas hasta las rodillas en una brillante confección de la firma Good American, de su hermana Khloe Kardashian.

Un impecable smoking blanco para Kourtney kardashian

La primogénita de Kris Jenner, posee la elegancia para enfundarse en trajes estilo sastre, con los que se roba las miradas de todos.

En una publicación, Kourtney Kardashian se mostró igual de sofisticada desde su lujosa sala de baño, llena de un gran mueble de madera en la que se observan toallas, productos de belleza y sobre una tina se encontraba la madre de tres posando muy sensual.

Su outfit fue espectacularmente elegante, un conjunto ‘total white’ de blazer en corte smoking con solapas anchas elaborado en delicada seda brillante , que lució abierto y si un top ni camisa debajo, solo un fajín plisado negro a la altura de su cintura.

El pantalón estilo skinny, puso la nota final a su atuendo glamoroso con el que confirma que es una de las hermanas que mayor luce outfits sofisticados de líneas sobrias para destacar sus curvas.

Kourtney llevó unas sandalias negras de charol de tacón aguja, para combinar sus prendas blancas. Uno solo lo llevaba calzado, mientras que el otro calzado lo tenía entre los dedos, mientras miraba fijamente la cámara de una manera pícara y sensual.

