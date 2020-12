PRI, PAN y PRD consolidan alianza para elección 2021

Las dirigencias estatales del PAN, PRI y PRD anunciaron oficialmente la alianza electoral para 2021 en el estado de Puebla con posiblemente candidaturas comunes para los ayuntamientos y diputaciones locales.

Genoveva Huerta Villegas, Néstor Camarillo Medina y Carlos Martínez Amador afirmaron que el frente tiene las posibilidades de ganar las elecciones del próximo año al señalar que la sociedad está decepcionada de los gobiernos de Morena.

“Estamos en los últimos lugares de todo, en Puebla no hay obras, no hay proyectos, no hay trabajo, absolutamente nada, y es lo que reclaman los poblanos. Y por eso, por encima de nuestras ideologías y colores estamos poniendo en el centro a los ciudadanos”, dijo la líder del albiazul.