Venezuela.- Bachelet lamenta que se quisiera "presionar" a los venezolanos vinculando el voto a ayudas sociales

Afirma que la oposición se ha fijado como "prioridad" las elecciones locales de 2021

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha mostrado este miércoles su "preocupación" por los aparentes intentos de "presión" a la población venezolana para que acudiese a votar en las elecciones parlamentarias del domingo, incluso vinculando la participación con la recepción de ayudas.

Bachelet ha hecho balance este miércoles en rueda de prensa de los comicios del 6 de diciembre y ha señalado que, "más allá de lo que cada cual piense", se desarrollaron de forma "bastante pacífica", sin incidentes reseñables. Las elecciones estuvieron marcadas por la ausencia de los principales partidos opositores y por la baja participación –del 31%, según datos oficiales–.

En términos negativos, la jefa de Derechos Humanos de la ONU ha lamentado la "intimidación" a periodistas por parte de la Guardia Nacional Boliviariana (GNB), al tiempo que ha cuestionado "ciertos comentarios" que apelaban a la movilización electoral aludiendo a cuestiones de índole social, en la medida en que pueden suponer una forma de "presión".

Bachelet no ha concretado los "comentarios" que habrían generado este recelo, si bien desde filas opositoras se han criticado en estos últimos días declaraciones como la de Diosdado Cabello, que bromeó durante un mitin hasta afirmar que "el que no vota, no come".

Bachelet ha asegurado que, por los contactos que ha tenido con la oposición, la "prioridad" ahora pasa por las elecciones regionales y locales de 2021. Quieren "transformarse en una oposición de verdad y trabajar para tener buenos resultados en esas elecciones", ha enfatizado.

MEJORAS DESDE CARACAS

La expresidenta chilena ha apelado a todos los actores sociales a seguir promoviendo un "contexto pacífico" para resolver la crisis actual y ha destacado la labor de la oficina del Alto Comisionado en Caracas, que mantiene una "relación de trabajo" con el Gobierno de Maduro.

Gracias a esta relación, ha agregado, se han logrado "mejoras" en las condiciones de los detenidos y gestos como que el lunes, por primera vez, fuesen excarcelados tres militares de la prisión de Ramo Verde. "Hemos pedido a Maduro un conjunto de cosas que esperamos que se cumplan", ha declarado Bachelet.