Venezuela.- El Grupo de Contacto no reconoce los resultados en Venezuela y pide una salida política a la crisis

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)

El Grupo Internacional de Contacto para Venezuela ha señalado que no reconoce el resultado de las elecciones legislativas del domingo, al considerar que los comicios no contaron con los estándares internacionales.

Según ha señalado en un comunicado, al que no se han sumado Argentina ni Bolivia, el proceso de este domingo no contó con las condiciones básicas, no puede considerarse creíble, inclusivo y transparente y tampoco cumplió con los requerimientos mínimos que exige la legislación venezolana. Por todo ello, el grupo no reconoce el resultado de las mismas y señala que no representan la voluntad de los venezolanos.

El comunicado lo suscriben el resto de miembros del grupo: Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay, que piden además continuar los esfuerzos de "entendimiento común" para volver a la democracia y el Estado de derecho en el país sudamericano.

En línea con su declaración de septiembre, expresan que la única solución sostenible a la crisis pasa por una salida política, pacífica y democrática que incluya elecciones legislativas y presidenciales que sean libres y transparentes.

Las elecciones de este domingo se celebraron sin la participación de las principales fuerzas opositoras del país. Un escenario en el que la alianza de partidos que respalda al presidente, Nicolás Maduro, se impuso con algo menos del 70 por ciento de los votos, con una participación del 31 por ciento.

Ni la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y Estados Unidos han reconocido los resultados. Ahora se abre una nueva fase en la que queda por definir el futuro de Juan Guaidó, presidente de la anterior Asamblea y presidente encargado, más allá del 5 de enero, cuando expira su mandato. La UE ha señalado por el momento que se da un plazo hasta enero para definir su relación con la Asamblea Nacional, con la idea es recabar la mayor consenso internacional posible sobre esta cuestión.