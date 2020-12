Alcalde de Zapopan prefiere ser inhabilitado a pagar laudo a empleado

El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro advirtió que prefiere ser inhabilitado 15 días sin goce de sueldo por el Congreso del Estado, antes de liquidar un laudo laboral a una persona que acusó se trataba de un “aviador".

Me tiene sin cuidado que me sancionen. No le vamos a pagar a un aviador y dobletero. Prefiero gastar ese dinero para hacer más calles en las colonias más pobres de Zapopan”, aseguró el presidente municipal, luego de la advertencia que le lanzó Elizabeth Alcaraz Virgen que serìía inhabilitado una quincena sin goce de sueldo.

El caso en cuestión es el de un hombre que entró a trabajar el 16 de diciembre de 2009 y con el cambio de gobierno municipal, 15 días después, demandó que lo habían despedido injustificadamente, laudo que ganó.

En agosto de 2011 ganó su demanda por despido injustificado y fue reinstalado, pero poco después presentó una nueva demanda. En 2016 los tribunales ordenaron su reinstalación y desde entonces trabaja en el Ayuntamiento de Zapopan, donde cobra más de 22 mil pesos al mes, sin embargo no se tiene constancia de que asista a laborar en los registros de Recursos Humanos.

Pese a que ya fue reinstalado, el demandante siguió adelante el juicio para exigir el pago de salarios caídos, que entre 2011 y 2016 sumaron los 2.2 millones de pesos.

Este jueves, la Comisión de Gobernación dio por no cumplido el pago que le exige a Lemus, por lo que envió el caso al Pleno del Congreso del Estado para que haga oficial la sanción en contra del Alcalde y del Síndico Rafael Martínez Ramírez.

“¿Cómo es posible que nos ordenen pagarle salarios caídos a una persona que cobra por trabajar en dos gobiernos distintos al mismo tiempo desde hace al menos cinco años?”, se cuestionó el alcalde, quien también sugirió que la diputada Alcaraz tendría intereses en el tema.