Condusef advierte sobre empresas que ofrecen préstamos e inversiones 'fantasma'

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) han denunciado ante la Condusef el uso ilefal de algunas empresas dedicadas a préstamos y captación de fondos de inversión que sin ninguna regulación ofrecen supuestas ganancias muy por arriba del mercado así como créditos “rápidos” y “baratos”.

Se trata de entidades que rehuyen a inscribirse como SOFOM para evadir la regulación de la Condusef. En este supuesto se encuentran identificadas diversas entidades sobre las que la propia Condusef advierte los riesgos de ser víctima de un fraude.

“Ante la práctica de suplantar la identidad de entidades financieras para defraudar a las personas que buscan contratar un crédito, la Condusef, alerta de nueva cuenta a la población de la existencia de empresas ficticias que se ostentan como entidades financieras falsas", se publicó en el portal de la comisión.

El organismo refiere que en estos casos, las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van entre los mil hasta cien mil pesos, por lo que han recurrido al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente.

Además de la Condusef, la Fiscalía General de la República, ha recibido en los últimos meses denuncias sobre empresas que operan bajo este esquema de posible defraudación.

Sobre esta situación, un usuario de plataformas digitales presentó una denuncia contra la empresa financiera IBAN que opera en México con el modelo holding y sobre la que pesa la carpeta de investigación FED/CDMX/SZN/0006131/2020 por defraudación.

En la denuncia e investigación de la FGR se incluye a Clearchoice Management, S.A.P.I. de C.V, persona moral sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar que pudo haber engañado a diversos usuarios mediante la captación de dinero de forma delictiva (al ofrecer un supuesto fondo de inversión con ganancias del 10% mensual) a través de la plataforma Iban o Iban Wallet.

Los delitos que persigue la FGR según documentos oficiales, comenzaron a perseguirse tras la denuncia de dicho usuario quien mediante la aplicación IBAN hizo una inversión “a través de mecanismos engañosos” se lee en la denuncia, en la que Clearchoice Management, S.A.P.I. de C.V está implicada.

Actualmente la Fiscalía General de la República (FGR), indaga a diversas empresas además de Iban Wallet, por los probables delitos de Captación Irregular y Banca Irregular, de comprobarse la operación fraudulenta las sanciones pueden ser de cinco a quince años de prisión.

En México, IBAN opera con las firmas Clearchoice management, Firts Home Solutions, Cacao Paycard Solutions, ICTINEO Plataforma, Súper Prestanos Digitales, Emprendimiento Maussan y González, sin embargo las dos empresas clave donde se han detectado irregularidades financieras son Iban online e Iban wallet.

De acuerdo con la condusef, el Modus operandi de las empresas falsas usualmente es el siguiente:

1. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las Entidades Financieras debidamente registradas y supervisadas, para hacerse pasar por ellas. Dicha información es utilizada en documentos, contratos, publicidad, redes sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos.

2. Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado.

3. La población ha denunciado que personas que laboran en las empresas falsas los contactan vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos con mensualidad de montos pequeños para hacerlos atractivos, sin embargo, cuando no reciben el crédito y ya pagaron los gastos exigidos, ya no los pueden localizar, o bien descubren que no trabajan para la Entidad Financiera que fue supuestamente suplantada.

4. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo los datos personales del público.

5. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta bancaria o, en algunos casos, por medio de alguna tienda de conveniencia para obtener el supuesto crédito, buscan contactar a la entidad falsa y al no tener respuesta, recurren a la CONDUSEF para verificar su existencia y es cuando descubren que han sido víctimas de un supuesto fraude.