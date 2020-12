Con dificultad para pagar aguinaldos, 30% de las empresas poblanas

Líderes empresariales consideraron que al menos un 30% de las compañías en Puebla tendrán complicaciones para el pago de aguinaldo a sus trabajadores, debido a la crisis que ha dejado el coronavirus, por lo que tendrán que negociar los montos y plazos para cumplir.

El presidente de la confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, Fernando Treviño Núñez precisó que no es que no vayan a pagar a los colaboradores, pero debido a esta situación atípica algunas empresas tendrán que negociar, sea por bono o pago fraccionado, así como extender el tiempo.

“Necesitamos que haya apoyos para mantener el empleo porque desafortunadamente se siguen poniendo semáforos rojos en los estados y esto no aguanta, muchas empresas van a tener que negociar, las empresas se gastaron los ahorros para poder aguantar a la pandemia”, comentó

Precisó que, en el caso de su gremio, son cerca de 300 empresas que se ven en esta situación, aunado a que al ser de una capacidad pequeña no son sujetas a créditos o no tienen forma de otorgar garantía que piden los bancos.

Treviño Núñez apuntó que es necesaria la intervención del gobierno para dar el último empujón a la economía local, pues aún hay decisiones que pegan directo a los bolsillos de las personas.

“Si tu no vendes no puedes pagar a tus empleados, no puedes pagar los impuestos, lo que necesitamos que parte del eslabón el gobierno entre y diga que hay un programa con tantos miles de pesos para que la gente se vaya a sus casas y la pandemia acabe rápido y regresemos más pronto”, dijo.

A su vez, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez comentó que un 35% no estará en posibilidad de pagar en tiempo y forma la prestación del aguinaldo, por lo que ya iniciaron las negociaciones.

“Ha habido mucha empatía y solidaridad por parte de todo el personal que depende del sector restaurantero porque ellos lo viven, ven que las ventas se están cayendo”, dijo.

Agregó que la competencia desleal que generan los puestos ambulantes ha generado que, además de las nuevas restricciones en horarios de cierre, los restaurantes operen un 50% menos que los que abrían durante estos meses.

Comentó que los cierres de locales se han dado en la 43 Poniente, en La Paz, en la Avenida Juárez y en el propio Centro Histórico, por lo que muchas inversiones se quedarán en el camino.

“Es muy triste ver cómo la gente agarra de sus ahorros, de sus pensiones, pide prestado, vende su coche para poner su pequeño negocio, y ahora que tengan que cerrar, es triste porque cuando se cierra un restaurante la gente tiene la necesidad de comer y se va al comercio informal donde no hay ninguna medida de higiene”, dijo.