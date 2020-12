Estas son las tendencias más populares de la semana

TENDENCIAS

Personalidad de la semana

Margaret Keenan

Una mujer, que pronto cumplirá 91 años, se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer, como parte de un programa de vacunación masiva en el Reino Unido destinado a poner fin a la pandemia.

Meme de la semana

Elf on the Shelf

La última tendencia viral en los medios sociales es un giro inteligente en el popular libro infantil Elf on the Shelf (El Duende en la estantería). Pero en lugar de eso, las celebridades han estado demostrando sus habilidades de rima con sus propias creaciones editadas con Photoshop.

2020 en una palabra

(Twitter)

La cuenta oficial de Twitter lanzó un desafío con un post: "2020 en una palabra". Muchos usuarios de medios sociales e incluso cuentas de empresas famosas como Netflix, YouTube y Lego participaron en la dinámica.

Literally My Life

(TikTok)

Esta semana, los usuarios chinos de los medios sociales se graban bailando una versión acelerada de la canción de Eva Gutowski ‘Literally My Life’ y luego añaden un texto que describe una experiencia traumática por la que han pasado.

Top Nine

(Instagram)

Miles de personas influyentes, celebridades y usuarios compartieron sus collages de los nueve mejores momentos del año, presentando sus mejores publicaciones en Instagram.

Google – El año en búsquedas 2020

(YouTube)

El video de la compilación oficial de la búsqueda de Google 2020 se convirtió en uno de los videos más populares de la semana, superando los 6 millones de vistas en menos de 24 horas.

¿Qué esperar?

GTA Online: The Perico Heist Cay

(15 de diciembre)

La última y más grande actualización de Grand Theft Auto Online estará disponible para PC, PS4, XBOX a partir del martes 15 de diciembre.

The Art of Political Murder

(16 de diciembre)

El miércoles 16 de diciembre, la investigación sobre la verdad del asesinato del obispo guatemalteco Juan Gerardi estará disponible en HBO.

Ma Rainey's Black Bottom

(18 de diciembre)

La última película con el fallecido Chadwick Boseman, que cuenta la historia de la popular cantante de blues Ma Rainey hacia el final de su carrera, estará disponible en Netflix el viernes 18 de diciembre.

