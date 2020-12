Maravilla a poblanos la exposición interactiva de Leonardo Da Vinci

Must Wanted Group inauguró hace una semana el espectáculo “Leonardo Da Vinci, 500 años de genialidad” en el Museo Internacional del Barroco, sorprendiendo a los espectadores por su originalidad y creatividad.

La exposición reúne más de 200 piezas divididas en 17 áreas temáticas con reproducciones digitalizadas de obras emblemáticas como La Última Cena y La Gioconda, así como de sus diarios, cartas y maquetas, además de proyecciones en gran formato y 75 máquinas prototipos de gran escala de instrumentos musicales y relojes de precisión.

“El renacer de Puebla, el renacer de El Barroco, el reiniciar, queremos darle vida a un museo majestuoso, el renacimiento y el barroco van de la mano han caminado juntos en la historia del arte, no es lo mismo hacer una exposición así en un museo contemporáneo, la climatización, la iluminación, la infraestructura para un proyecto como este que no cabe en cualquier espacio”, expresó Bernardo Noval de Must Wanted Group.