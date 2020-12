¿Qué es la parálisis de Bell y cuál es su relación con la vacuna Covid?

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que cuatro voluntarios de los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech sufrieron parálisis de Bell. En su análisis publicado, la FDA asegura que esa frecuencia es consistente con la incidencia de esta enfermedad en la población general y que no hay evidencias de que el trastorno esté relacionado con la vacuna.

Pero, ¿qué es la parálisis de Bell?

De acuerdo con Medline Plus, un servicio de la U.S. National Library of Medicine, la parálisis de Bell (también conocida como parálisis facial) es un trastorno del nervio que controla el movimiento de los músculos de la cara. Este nervio se denomina nervio facial o séptimo par craneal.

Consulte con su médico de inmediato si tiene síntomas de la parálisis de Bell. Él puede descartar otras afecciones más graves, como un accidente cerebrovascular.

"El daño a este nervio causa debilidad o parálisis de estos músculos. Parálisis significa que usted no puede usar los músculos en absoluto", se explica en el sitio web.

La parálisis de Bell puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más común en personas mayores de 65 años. También puede afectar a niños menores de 13 años. Afecta de igual manera a hombres y mujeres.

La causa a menudo no es clara. Un tipo de infección por herpes -llamada herpes zóster- podría estar relacionada. Otras afecciones que pueden causar la parálisis de Bell abarcan:

Infección por VIH/SIDA

Enfermedad de Lyme

Infección del oído medio

Sarcoidosis (una inflamación de los nódulos linfáticos, pulmones, hígado, oídos, piel u otros tejidos)

Tener diabetes y estar embarazada puede aumentar el riesgo de padecer parálisis de Bell.

¿Qué síntomas tiene la enfermedad de Bell?

Las personas pueden pueden presentar un resfriado poco antes del comienzo de los síntomas de la parálisis de Bell. Los síntomas con mayor frecuencia empiezan de manera repentina, pero pueden tardar de 2 a 3 días en aparecer. No se vuelven más graves después de ese tiempo.

Los síntomas casi siempre se presentan solo de un lado de la cara. Estos pueden ir de leves a graves.

Muchas personas sienten molestia por detrás del oído antes de que se note la debilidad. La cara se sentirá estirada o jalada hacia un lado y puede lucir diferente. Otros síntomas pueden abarcar:

Dificultad para cerrar un ojo

Dificultad para comer y beber; el alimento se sale por un lado de la boca

Babeo debido a la falta de control sobre los músculos de la cara

Descolgamiento de la cara, como el párpado o la comisura de la boca

Problemas para sonreír, hacer muecas o hacer expresiones faciales

Fasciculaciones o debilidad de los músculos en la cara

Otros síntomas que pueden presentarse:

Resequedad de los ojos que puede llevar a úlceras o infecciones oculares

Boca seca

Dolor de cabeza si se padece una infección como la enfermedad de Lyme

Pérdida del sentido del gusto

Sonido que es más fuerte en un oído (hiperacusia)

Expectativas (pronóstico)

La mayoría de los casos desaparece completamente al cabo de unas pocas semanas o meses. Si el paciente no perdió toda la función del nervio y los síntomas comienzan a mejorar al cabo de 3 semanas, tiene más probabilidades de recuperar toda o la mayor parte de la fuerza en los músculos faciales.

Algunas veces, los siguientes síntomas aún pueden estar presentes:

Cambios prolongados en el sentido del gusto

Espasmos de músculos o párpados

Debilidad persistente en los músculos faciales

Posibles complicaciones

Las complicaciones pueden incluir:

La superficie ocular puede resecarse, lo que lleva a que se presenten úlceras o infecciones en los ojos, y pérdida de la visión

Hinchazón en el músculo por la pérdida de funcionamiento del nervio

