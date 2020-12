¿Te llegó un mensaje del 51515 proveniente del Gobierno CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una campaña intensiva para invitar a la ciudadanía a que se quede en casa y no realice fiestas durante esta época decembrina, pues las condiciones en la capital -por la pandemia del Covid-19- no están como para hacer congregaciones.

La campaña que reforzó el gobierno local incluye un mensaje de texto SMS proveniente del número de emergencia 51515, el cual, desde temprana hora de este jueves, recibieron varios usuarios.

En el texto se lee: "El Gobierno CDMX informa: estamos en alerta por COVID19. Es URGENTE que solo salgas a lo necesario y siempre con cubrebocas y sana distancia. No hagas fiestas".

"Se implementa una campaña intensiva en toda la ciudad, ya habían iniciado, pero estamos fortaleciéndola. Una parte es en las zonas de mayor contagio, pero otra en toda la ciudad con carteles en el mobiliario urbano, en el Casa por Casa también con las distintas medidas que debemos tomar, mensajes telefónicos también; es una campaña muy, muy intensiva para invitar a la ciudadanía a que se quede en casa y que si sale use el cubrebocas, Sana Distancia y que no haga fiestas", adelantó este miércoles la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

ALERTA EN LAS CALLES

Como parte de esta campaña, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se suma por medio de un peritoneo que difundirán en patrullas por calles y colonias de la Ciudad de México.

En el audio, los efectivos de la SSC, invitan a la ciudadanía a quedarse en casa y no realizar fiestas o reuniones durante la temporada decembrina.

"Estamos en alerta por Covid-19. Uno, quédate en casa no salgas si no es necesario; dos, no hagas fiestas; tres, si sales usa cubrebocas y mantén sana distancia. Necesitamos de tu colaboración para disminuir contagios. Cuídate y cuida a los demás".

