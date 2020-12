Casa Real.- Montesinos (PP), sobre el vídeo de Podemos y la monarquía: "Su único objetivo es erosionar las instituciones del Estado"

El dirigente culpa a Pedro Sánchez de consentir que "un partido que está en el Consejo de Ministros" quiera "acabar con la Constitución"

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha lamentado que Podemos, partido que está sentado en el Consejo de Ministros, "tenga como único objetivo erosionar a las instituciones del Estado".

Así lo ha indicado en Málaga tras ser cuestionado por un vídeo del partido morado con música de 'Narcos' y escenas de la Casa Real: "Hoy hay un partido en el Consejo de Ministros que tiene como objetivo acabar con la jefatura del Estado, acabar con la separación de poderes, que tiene como objetivo acabar con la Constitución y eso lo está consintiendo una persona: Pedro Sánchez".

Montesinos ha lamentado que Sánchez "no llama al orden al vicepresidente –Pablo Iglesias–, que tiene como objetivo acabar y erosionar las instituciones del Estado y no lo hace porque no quiere hacerlo y eso tienen que saberlo los españoles".

Frente a ello ha situado al PP, "que va a hacer todo lo contrario, va a trabajar día a día por fortalecer las instituciones del Estado, por salvaguardar la separación de poderes y la independencia". También ha incidido Montesinos en la "lealtad" al rey Felipe VI y la defensa de la monarquía.

"El rey don Felipe es bueno para España y para el conjunto de los españoles y tiene en el PP un aliado para defender las instituciones del Estado", ha sostenido Montesinos.

Por otro lado, sobre el rey emérito y las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Montesinos ha señalado que el PP "respeta las decisiones personales" del rey don Juan Carlos, además de "reivindicar su legado como arquitecto de la transición y de la democracia que hoy nos da plenas libertades y derechos a todos los españoles".

"El PP no va a olvidar ese legado y no va a jugar a lo que quiere Podemos, a erosionar las instituciones del Estado", ha reiterado el dirigente del PP.

En este sentido, ha asegurado que en su partido no van a participar "del juego de Podemos, de aquellos que quieren acabar con las instituciones". "Por eso denunciamos, censuramos, que ese partido que está en el Gobierno tenga como objetivo, entre otras cuestiones, acabar con la monarquía institucional que nos hemos dado absolutamente todos", ha finalizado Montesinos.