Coronavirus.- Conte abre la puerta a excepciones en la prohibición de desplazamientos en Navidad

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha abierto este viernes la puerta a algunas excepciones en la prohibición de desplazamientos entre municipios los principales festivos de las Navidades, mientras el país ha sumado otros 18.000 contagios en el último día, superando así los 1,8 millones de casos.

En declaraciones desde Bruselas, donde ha participado en la cumbre de la UE, Conte ha dicho que podría debatirse el asunto "si el Parlamento, asumiendo toda la responsabilidad, quiere introducir excepciones en los municipios más pequeños, en un radio kilométrico contenido".

"Obviamente el Parlamento es soberano", ha añadido, para a renglón seguido puntualizar que "hace falta cautela en cualquier excepción". El primer ministro ha sido objeto de una fuerte presión sobre este asunto por miembros de la mayoría parlamentaria, que veían excesiva la prohibición en el caso de los municipios más pequeños.

En todo caso, Conte ha reconocido que no queda mucho margen de tiempo para tomar la decisión y ha advertido que, en todo caso, no pueden suprimirse todas las medidas adoptadas. "Si salta el equilibrio corremos el riesgo de desencadenar una tercera ola de contagios y no podemos permitírnoslo", ha recalcado, según informa la agencia Adnkronos.

En concreto, el Gobierno ha prohibido desplazarse entre regiones entre el 21 de diciembre y el 6 de enero, mientras que el 25 y el 26 de diciembre y el 1 de enero también estará prohibido desplazarse entre municipios, salvo por exigencias laborales o motivos de salud.

Entretanto, el Ministerio de Salud ha informado este viernes de 18.727 nuevos positivos entre los más de 190.000 test efectuados, así como de otros 761 fallecidos. Con ello la pandemia deja en Italia 1.805.873 casos y 63.387 víctimas mortales.

Actualmente hay 28.562 hospitalizados, 526 menos que el jueves, mientras que en la UCI hay ingresados 3.265 pacientes, otros 26 menos. Por lo que se refiere a pacientes curados, la cifra se eleva ya a 1.052.163, con otras 24.169 personas que han recibido el alta en el último día.

En otro orden de cosas, el Ministerio del Interior ha informado de que su titular, Luciana Lamorghese, no tiene COVID-19, después de que esta tuviera que abandonar el lunes de forma apresurada el consejo de ministros tras dar positivo un test rutinario que se había efectuado ese mismo día. Según su departamento, fue un falso positivo y que las nuevas pruebas realizadas el miércoles y el jueves han sido negativas.